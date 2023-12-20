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بايدن: إسرائيل مسؤولة عن التمييز بين المدنيين وحماس

12/20/2023 12:25:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الرئيس الأميركي جو بايدن خلال فعالية انتخابية إن مواجهة إسرائيل لحركة حماس لا تقلل من مسؤوليتها في التمييز بين الحركة والمدنيين.


وخلال كلمته، اتهم بايدن حماس بأنها "ليس لديها أي اعتبار على الإطلاق لأمن المدنيين"، وأضاف أن الحركة تحتجز عددا كبيرا من الرهائن.


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