بايدن: إسرائيل مسؤولة عن التمييز بين المدنيين وحماس

بايدن: إسرائيل مسؤولة عن التمييز بين المدنيين وحماس
التاريخ
12/20/2023 12:25:27 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الرئيس الأميركي جو بايدن خلال فعالية انتخابية إن مواجهة إسرائيل لحركة حماس لا تقلل من مسؤوليتها في التمييز بين الحركة والمدنيين.
وخلال كلمته، اتهم بايدن حماس بأنها "ليس لديها أي اعتبار على الإطلاق لأمن المدنيين"، وأضاف أن الحركة تحتجز عددا كبيرا من الرهائن.
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