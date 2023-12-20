جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط في اشتباكات جنوب قطاع غزة

وكان جيش الاحتلال أقر أمس الثلاثاء بمقتل ضابط وجندي من وحدة "يهلوم" بعد إعلانه مقتل 7 من جنوده في المعارك الدائرة بالقطاع، مما يرفع عدد قتلاه منذ بدء العملية البرية في غزة إلى 137، وفق الأرقام الإسرائيلية المعلنة.

تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.