مجلس النواب يستمع اليوم لخطاب الموازنة العامة للسنة المالية 2024
التاريخ
12/20/2023 12:25:26 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يستمع مجلس النواب، اليوم الأربعاء، إلى خطاب الموازنة العامة للسنة المالية 2024، يلقيه وزير المالية محمد العسعس، حسب جدول أعمال مجلس النواب.
ويناقش المجلس، كتاب رئيس الوزراء، المتضمن مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024.
MENAFN20122023000208011052ID1107630475
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.