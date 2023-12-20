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مجلس النواب يستمع اليوم لخطاب الموازنة العامة للسنة المالية 2024

12/20/2023 12:25:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يستمع مجلس النواب، اليوم الأربعاء، إلى خطاب الموازنة العامة للسنة المالية 2024، يلقيه وزير المالية محمد العسعس، حسب جدول أعمال مجلس النواب.


ويناقش المجلس، كتاب رئيس الوزراء، المتضمن مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024.





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