ماليزيا تمنع شركة شحن إسرائيلية من دخول موانئ البلاد

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وكالة رويترز إن رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم قرر منع شركة "زيم" الإسرائيلية للشحن من دخول موانئ البلاد.



وجاء قرار المنع "ردا على تصرفات إسرائيل التي تنتهك المبادئ الإنسانية والقوانين الدولية".



من جهتها أعلنت عدة شركات شحن عالمية تعليق عمليات الشحن البحرية اثر هجمات الحوثيين الأخيرة على السفن التجارية المتجهة الى إسرائيل .



وكان المتحدث باسم أنصار الله الحوثيين محمد عبد السلام أكد انهم يستهدفون السفن المتجهة لإسرائيل فقط.



واضاف :" إسرائيل تمارس أبشع المجازر، ولا يمكن أن نتوقف عما نقوم به و يجب أن يزداد الضغط على إسرائيل لإيقاف عدوانها وفك حصارها على غزة مشيرا انهم يمكنهم تنفيذ عملية بالبحر الأحمر كل 12 ساعة.

