غارات إسرائيلية كثيفة على مناطق متفرقة بغزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفاد مراسل الجزيرة بشن الاحتلال الإسرائيلي غارات كثيفة على مناطق متفرقة من قطاع غزة.
وأضاف أن قصفا إسرائيليا كثيفا يستهدف جباليا شمالي قطاع غزة.
ويأتي ذلك في اليوم الـ75 من العدوان على القطاع، وارتفاع عدد الشهداء إلى 19 ألفا و667، وعدد الجرحى إلى 52 ألفا و586، وفق إحصاءات وزارة الصحة في غزة.
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