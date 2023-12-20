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غارات إسرائيلية كثيفة على مناطق متفرقة بغزة

12/20/2023 12:25:25 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفاد مراسل الجزيرة بشن الاحتلال الإسرائيلي غارات كثيفة على مناطق متفرقة من قطاع غزة.


وأضاف أن قصفا إسرائيليا كثيفا يستهدف جباليا شمالي قطاع غزة.


ويأتي ذلك في اليوم الـ75 من العدوان على القطاع، وارتفاع عدد الشهداء إلى 19 ألفا و667، وعدد الجرحى إلى 52 ألفا و586، وفق إحصاءات وزارة الصحة في غزة.


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