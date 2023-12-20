Wednesday, 20 December 2023 10:45 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الزميلان قصي وتيماء يرزقان بمولود جديد زيد

12/20/2023 12:25:25 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رُزق الزميلين في مجموعة الوكيل للإعلام قصي البطاينة وزوجته الزميلة تيماء عبيدات، بمولود جديد اسمياه " زيد".


وهنأ الأهل والاقارب والاصدقاء الزميلين بقدوم المولود الجديد "زيد قصي البطاينة" جعله الله من الصالحين وأقر به عيون والديه.


اللهم انبته نباتا حسنا واجعله من البارين الصالحين لوالديه.


MENAFN20122023000208011052ID1107630471

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث