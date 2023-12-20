الزميلان قصي وتيماء يرزقان بمولود جديد زيد

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رُزق الزميلين في مجموعة الوكيل للإعلام قصي البطاينة وزوجته الزميلة تيماء عبيدات، بمولود جديد اسمياه " زيد".
وهنأ الأهل والاقارب والاصدقاء الزميلين بقدوم المولود الجديد "زيد قصي البطاينة" جعله الله من الصالحين وأقر به عيون والديه.
اللهم انبته نباتا حسنا واجعله من البارين الصالحين لوالديه.
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