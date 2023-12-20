الاحتلال يقتحم بلاطة وبيت فوريك وقريوت واللبن الشرقية بنابلس وسط اندلاع مواجهات

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
داهمت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، مخيم بلاطة، وبلدات بيت فوريك، وقريوت، واللبن الشرقية، شرق وجنوب نابلس، ونفذت عمليات اقتحام وتفتيش طالت العديد من المنازل، وسط اندلاع مواجهات.
وأفادت مصادر لـ "وفا " ، باندلاع مواجهات بالحجارة واشتباكات "مسلحة" مع قوات الاحتلال، سيما في مخيم بلاطة، حيث اقتحمت تلك القوات حارة العاصي ومنطقة السوق بالمخيم، دون أن يبلغ عن وقوع اصابات.
وتعرض عدد من المواطنين الفلسطينيين للضرب المبرح خلال احتجازهم من قبل قوات الاحتلال التي اجرت معهم عمليات تحقيق ميدانية، في بلدات بيت فوريك، وقريوت، واللبن الشرقية، بينما تم الاستيلاء على عدد من السيارات والجرارات الزراعية.
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