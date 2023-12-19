مجلس الأمن يقف دقيقة حداد على وفاة الأمير الراحل

(MENAFN
- Al-Anbaa) وقف أعضاء مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة دقيقة صمت حدادا على وفاة الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، طيب الله ثراه.
وكان المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك قد ذكر في بيان صحافي «ان سمو الأمير الراحل كان رجل دولة متميزا ساهم في ازدهار التفاهم والتعاون في منطقة الخليج وخارجها وسعى لتعزيز العلاقات دعما للسلام والاستقرار في المنطقة وحول العالم».
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