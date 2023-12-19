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مجلس الأمن يقف دقيقة حداد على وفاة الأمير الراحل

12/19/2023 11:30:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) وقف أعضاء مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة دقيقة صمت حدادا على وفاة الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، طيب الله ثراه.
وكان المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك قد ذكر في بيان صحافي «ان سمو الأمير الراحل كان رجل دولة متميزا ساهم في ازدهار التفاهم والتعاون في منطقة الخليج وخارجها وسعى لتعزيز العلاقات دعما للسلام والاستقرار في المنطقة وحول العالم».

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