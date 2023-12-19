شافي الهاجري الأمير الراحل كان حريصا على أبنائه من ذوي الإعاقة

(MENAFN
- Al-Anbaa) قال رئيس النادي الكويتي الرياضي للمعاقين شافي الهاجري إن سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه، فقيد الكويت والامة العربية والاسلامية،ولم يكن رحمه الله بعيدا عن أبنائه المعاقين.
وأضاف الهاجري في تصريح صحافي ان فقيدنا، رحمه الله، كان في حياته يحرص دائما على أبنائه بتذليل جميع الصعوبات التي تواجه الاشخاص ذوي الإعاقة وذلك من خلال زيارته الأبوية السنوية بشهر رمضان المبارك التي يزور بها النادي الكويتي الرياضي للمعاقين.
واختتم الهاجري تصريحه بقوله: نعزي صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، بفقيد الكويت والأمتين العربية والاسلامية، ونعزي انفسنا والشعب الكويتي كافة والمقيمين على هذه الأرض الطيبة بهذا المصاب الجلل، وانا لله وانا اليه راجعون.
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