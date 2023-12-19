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شافي الهاجري الأمير الراحل كان حريصا على أبنائه من ذوي الإعاقة

12/19/2023 11:30:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال رئيس النادي الكويتي الرياضي للمعاقين شافي الهاجري إن سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه، فقيد الكويت والامة العربية والاسلامية،ولم يكن رحمه الله بعيدا عن أبنائه المعاقين.
وأضاف الهاجري في تصريح صحافي ان فقيدنا، رحمه الله، كان في حياته يحرص دائما على أبنائه بتذليل جميع الصعوبات التي تواجه الاشخاص ذوي الإعاقة وذلك من خلال زيارته الأبوية السنوية بشهر رمضان المبارك التي يزور بها النادي الكويتي الرياضي للمعاقين.
واختتم الهاجري تصريحه بقوله: نعزي صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، بفقيد الكويت والأمتين العربية والاسلامية، ونعزي انفسنا والشعب الكويتي كافة والمقيمين على هذه الأرض الطيبة بهذا المصاب الجلل، وانا لله وانا اليه راجعون.

MENAFN19122023000130011022ID1107630321

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