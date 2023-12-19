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القوى العاملة وذوي الإعاقة عزتا بوفاة فقيد الكويت

12/19/2023 11:30:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تقدم مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالتكليف مرزوق العتيبي بأحر التعازي باسمه وبالنيابة عن نواب المدير العام وجميع العاملين في الهيئة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح والحكومة الكويتية وآسرة آل آلصباح الكرام وعموم الشعب الكويتي، متضرعا إلى الله عز وجل أن يرحم سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد ويغفر له ويسكنه فسيح جناته.
كما توجه مدير عام الهيئة العامة لذوي الإعاقة بالإنابة الحميدي المطيري بأحر التعازي باسمه وبالنيابة عن نواب المدير العام وجميع العاملين في الهيئة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح والحكومة الكويتية وأسرة آل الصباح الكرام وعموم الشعب الكويتي، متضرعا إلى الله عز وجل أن يرحم والدنا وأميرنا الفقيد سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد ويغفر له ويسكنه فسيح جناته.

MENAFN19122023000130011022ID1107630320

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