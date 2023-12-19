القوى العاملة وذوي الإعاقة عزتا بوفاة فقيد الكويت

(MENAFN
- Al-Anbaa) تقدم مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالتكليف مرزوق العتيبي بأحر التعازي باسمه وبالنيابة عن نواب المدير العام وجميع العاملين في الهيئة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح والحكومة الكويتية وآسرة آل آلصباح الكرام وعموم الشعب الكويتي، متضرعا إلى الله عز وجل أن يرحم سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد ويغفر له ويسكنه فسيح جناته.
كما توجه مدير عام الهيئة العامة لذوي الإعاقة بالإنابة الحميدي المطيري بأحر التعازي باسمه وبالنيابة عن نواب المدير العام وجميع العاملين في الهيئة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح والحكومة الكويتية وأسرة آل الصباح الكرام وعموم الشعب الكويتي، متضرعا إلى الله عز وجل أن يرحم والدنا وأميرنا الفقيد سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد ويغفر له ويسكنه فسيح جناته.
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