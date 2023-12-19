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وكيل الشؤون إيقاف جميع الأنشطة في الوزارة

12/19/2023 11:30:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
توجه وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة عبدالعزيز المطيري بأحر التعازي باسمه وبالنيابة عن الوكلاء المساعدين وجميع العاملين في الوزارة الى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح والحكومة الكويتية وأسرة آل الصباح وعموم الشعب الكويتي.
وقال المطيري إنه عمم على قطاعات الوزارة تنكيس الأعلام على كل المباني وإيقاف جميع الاحتفالات والأنشطة الترفيهية طوال فترة الحداد الرسمي.

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