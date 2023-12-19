وكيل الشؤون إيقاف جميع الأنشطة في الوزارة

(MENAFN
- Al-Anbaa) بشرى شعبان
توجه وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة عبدالعزيز المطيري بأحر التعازي باسمه وبالنيابة عن الوكلاء المساعدين وجميع العاملين في الوزارة الى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح والحكومة الكويتية وأسرة آل الصباح وعموم الشعب الكويتي.
وقال المطيري إنه عمم على قطاعات الوزارة تنكيس الأعلام على كل المباني وإيقاف جميع الاحتفالات والأنشطة الترفيهية طوال فترة الحداد الرسمي.
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