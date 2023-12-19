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مديرو ذوي الإعاقة نسأل الله أن يتغمد الأمير الراحل بواسع رحمته

12/19/2023 11:30:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
توجه عدد من مديري ومراقبي الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة بخالص العزاء والدعاء بالمغفرة لسمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، داعين الله ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
في البداية، قالت مدير إدارة نظم المعلومات في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة الخنساء الحسيني: نعزي صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وأنفسنا والشعب الكويتي والأمة العربية والإسلامية بوفاة والدنا سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه، وعظم الله أجر أهل الكويت جميعا.
بدورها، سألت مديرة مكتب مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة ندى الطوفان المولى عز وجل ان يلهم الجميع الصبر والسلوان، قائلة: نعزي قيادة وحكومة وشعب الكويت والأمتين العربية والإسلامية، مؤكدة ان الفقيد رحل بعد أن ترك بصماته الواضحة وساهم في استكمال مسيرة الخير والازدهار لهذا البلد المعطاء، داعية المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بفضله وكرمه.
من جانبه، قال مدير إدارة الخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية في الهيئة حسين العجمي: آلمنا رحيل فقيد الكويت أمير العفو الذي احب شعبه وأحبه شعبه ونسأل الله له المغفرة والرضوان، كما ندعو الله أن يوفق صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد لقيادة الكويت نحو مزيد من الازدهار والتقدم.
من جهتها، قالت مدير إدارة البحوث والإحصاء بالهيئة أفنان الحسيني: نعزي أنفسنا والشعب الكويتي والأمة العربية والإسلامية بوفاة سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد طيب الله ثراه، لافتة إلى ان شخصية سموه اتسمت دائما بالحكمة والعطاء، والقرب من أبناء شعبه، ونسأل الله عز وجل أن يتغمد الفقيد الغالي بواسع رحمته.
من ناحيته، قالت مراقبة الخدمات التعليمية نيران العتيبي: ان العين لتدمع وان القلب ليحزن وان الكويت لتبكي أمير العفو، انه لمصاب جلل، ومهما تحدثنا عن مناقب فقيد الامة فلن نوفيه حقه، ان سمو الأمير الراحل حكم فعدل وأرسى مبادئ وقواعد انسانية تجاوزت المنطقة لتصل الى كل ارجاء المعمورة، ونقدم تعازينا لاسرة آل الصباح الكرام والشعب الكويتي والامتين العربية والاسلامية بهذا المصاب الجلل.
وفي السياق ذاته، لفتت مراقبة إدارة التأهيل المهني في الهيئة دلال المري إلى ان سمو الأمير الراحل تميز بالتواضع والعطاء والتسامح والصفح، مضيفة: نعزي أنفسنا وشعب الكويت والأمة العربية والإسلامية بوفاة والدنا الغالي سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه، نرفع أيادينا بالدعاء أن يتغمده الله تعالى بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهمنا جميعا الصبر والسلوان.
أما مراقبة إدارة نظم المعلومات آمنة صفر فقالت: طبت حيا وميتا يا سمو الأمير، متضرعة الى الله عز وجل ان يتقبله في الصالحين ويسكنه منازل الابرار ونسأل الله أن يحفظ صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ويسدد خطاه لما فيه خير الكويت وشعبها.
وذكرت مراقبة مراكز التدخل المبكر للاطفال المعاقين والرعاية النهارية احسان الجدوع ان سموه حاز محبة شعبه وكسب قلوبهم وطالت اياديه البيضاء كل بقاع الارض، متقدمة بخالص العزاء إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وشعب الكويت والأمة العربية والإسلامية.
بدورها، قالت مراقبة الخدمات النفسية والاجتماعية منال يوسف عبدالرحمن: إنا لله وإنا إليه راجعون، ببالغ الحزن والأسى نعزي انفسنا وآل الصباح بوفاة والدنا وأميرنا سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد طيب الله ثراه، ونسأل الله أن يسكنه فسيح جناته ويلهمنا جميعا الصبر والسلوان.
وتوجه رئيس قسم المخصصات المالية فهد الفجري بالتعازي لقيادة وحكومة وشعب الكويت، مشيرا إلى ان المصاب جلل والفقد كبير، مضيفا: رحمك الله يا والدنا وأميرنا الغالي وتغمدك بواسع رحمته وغفر لك وأسكنك فردوسه الأعلى، ان القلب ليحزن والعين لتدمع وإنا على فراقك لمحزونون.
وقال رئيس القسم علي اشكناني: نعزي صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وشعب الكويت، بوفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، فقد كان حاكما عادلا طيبا متواضعا، عفا وسامح وصفح، وندعو الله ان يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته.
أما رئيس قسم الإسكان والمرافق العامة في الهيئة يوسف بوناشي فقال: نعزي صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد والشعب الكويتي والأمة العربية والإسلامية، ونسأل الله ان يلهمنا جميعا الصبر والسلوان.

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