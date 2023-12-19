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ناشطات رحل متساميا متسامحا

12/19/2023 11:30:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دارين العلي
نعت عدد من الناشطات في المجال السياسي والاجتماعي سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، مؤكدات ان الكويت فقدت رجلا من أبرز رجالاتها.
في البداية، وجهت الناشطة في مجال حقوق المرأة د.ندى المطوع خالص العزاء لأسرة آل الصباح والشعب الكويتي وأهلنا في الخليج والدول العربية والصديقة برحيل سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، موضحة ان سموه كان قدوة في المحبة لأسرته والكويت بصفة عامة. وقالت المطوع: ان سموه، رحمه الله، عرف بالرجل القيادي في فترات حياته، أبرزها فترة الاحتلال العراقي، حيث كانت الانظار تتطلع لدوره وزيرا للدفاع وقتها، لافتة إلى ان سموه كان له دور فاعل في منح المرأة حقوقها بشكل عام وخاصة السياسية، مشيرة إلى ان سموه كان يمتاز بصفات بارزة عدا عن كونه داعما للقضايا الانسانية والحقوق العامة وخاصة فيما يتعلق بالمرأة الكويتية بشكل عام. بدورها، قدمت الناشطة في المجال الاجتماعي وذوي الاحتياجات الخاصة الاكاديمية د.حنان المطوع خالص التعازي والمواساة للشعب الكويتي والمقيمين على هذه الارض الغالية برحيل سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد.
وذكرت ان سموه كان مثالا للاب الحنون فهو أمير العفو والداعم الاول للحقوق، مبينة ان الكويت فقدت واحدا من ابرز رجالاتها الحكماء الذين يعملون بحكمة ودراية وصمت من أجل بلدهم.
من جهتها، قالت الناشطة في المجال العلمي الاكاديمي م.دانة العنزي: لا نرثي شخصا عاديا بل نرثي أميرنا ووالدنا العابد الزاهد، أبو الأيتام والعافي عن الناس، كما ان القلوب تنفطر برحيل الصالحين وكيف بأميرنا الذي عاش متواضعا زاهدا، يصلي وسط جموع الشعب بلا حرس ولا مواكب عسكرية تقف بينه وبين شعبه، يقود سيارته المتواضعة بنفسه.
واضافت: ان سموه أوقف الفساد وعفا عن المظلومين ورحل متسامحا متساميا متصالحا ومتواضعا، فاللهم إننا نشهدك بأنه صان الأمانة التي وكلتها له، وما عهدنا عليه إلا الرحمة والصلاح والفلاح وتعلقه بالمساجد وحبه للخير.

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