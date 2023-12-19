وداعا أمير العفو والمحبة بقلم د عبدالله فهد العبدالجادر

MENAFN - Al-Anbaa) بقلم د.عبدالله فهد العبدالجادر

مستشار تطوير إداري وموارد بشرية



عظم الله أجركم يا أهل الكويت والدول العربية والإسلامية بوفاة أميرنا ووالدنا وحبيبنا أمير العفو والإنسانية والمحبة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته.

لقد تألمت وحزنت لمرضه منذ سنوات، وكنا نتمنى له الصحة والعافية والشفاء وكان قريبا من القلب ويعتبر مثل والدنا الذي يهتم ويعتني بأولاده، وهذا الذي كان يقوم به منذ ولاية العهد، حيث تشرفت بلقائه مرتين، الأولى لإهدائه كتابي بعنوان «وفاء وطن في بناء الإنسان الكويتي».

أما اللقاء الثاني فكان لإهدائه كتابي بعنوان «المستشار الكويتي راصد الأحداث الاقتصادية والإدارية في الكويت»، حيث فتح الكتب وتصفحها، وقال لي ان محتويات الكتب فيها نصائح واقتراحات لحل مشاكل إدارية واقتصادية ومالية في الكويت ونصحني بتقديم نسخة الى رئيس مجلس الأمة، وقمت لهذا بإهداء كتابي الى رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون ونائبه محمد المطير.

