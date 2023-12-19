Wednesday, 20 December 2023 08:15 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اقتصاديون إنجازات وعطاءات سمو الأمير الراحل ساهمت في نمو وتطور الاقتصاد الكويتي وستبقى خالدة

12/19/2023 11:30:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) علي إبراهيم - طارق عرابي - رباب الجوهري
لليوم الثالث، تواصلت التعازي في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد - طيب الله ثراه - من قبل عدد كبير من الاقتصاديين، الذين أعربوا عن خالص تعازيهم لأسرة آل الصباح الكرام والشعب الكويتي بفقيد الوطن الذي أرسى قواعد الأمن والاستقرار بفضل حكمته وحنكته وخبراته الطويلة.
وقد أجمع المشاركون بتقديم التعازي في وفاة الأمير الراحل، على أن الكويت فقدت أميرا ووالدا ورجلا يمتلك كل معاني الشهامة والطيبة والإنسانية والغيرة على الوطن والمواطنين، وأن مآثر الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد وأياديه البيضاء وصلت إلى شتى بقاع الأرض راعيا ومساعدا للكثير من المحتاجين.
وأضافوا أن الكويت لن تنسى لسمو الأمير الراحل كل ما قدمه من إنجازات وعطاءات سواء على الصعيد المحلي أو الخارجي، حيث لعب سموه دورا كبيرا في إرساء قيم العفو والتسامح بين أبناء وطنه، ناهيك عن التشريعات التي صدرت إبان فترة حكمه، والتي ساهمت في نمو وتطور الاقتصاد الكويتي.. وفيما يلي التفاصيل:
عبدالله العويصي: مصابنا جلل بفقيد الكويت والأمة
في البداية، قال المدير التنفيذي السابق لجهاز حماية المنافسة د.عبدالله العويصي: «إن مصابنا جلل بفقيد أهل الكويت ودول مجلس التعاون والدول العربية والإسلامية سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، أمير التواضع والعفو والمحبة».
وأضاف أن الأمير الراحل كان معروفا بحبه للخير وتواضعه الشديد، حيث كان يسير بلا حراسة وبدون تكلف، مشيرا إلى أن محبة سمو الأمير الراحل شملت الجميع من مواطنين ومقيمين وبدون استثناء، كما أنه بدأ مسيرة حكمة بالعفو وأنهاها بالعفو، وكما هو معروف فإن العفو من شيم الكرام.
واختتم العويصي بقوله: «نسأل الله أن يرحم فقيد الأمة وأن يغفر له وأن يجعله في أعلى درجات الجنة، إنه على ذلك قدير».
عبدالله البعيجان: أياديه البيضاء وصلت إلى أقصى بقاع العالم
بدوره، أكد رئيس الاتحاد الكويتي للأغذية عبدالله البعيجان أن الكويت فقدت أميرا ووالدا ورجلا يمتلك كل معاني الشهامة والطيبة والإنسانية والغيرة على الوطن والمواطنين.
وقال إن سموه كان يمتلك من الصفات الحميدة التي قلما يمتلكها حاكم على مستوى العالم، حيث كان سموه متواضعا، لدرجة انه كان يصلي بين المواطنين ويقيم الليل معهم حاملا مصحفه بكل تواضع وبدون أي تكلف. وأشاد البعيجان بسمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، حيث قال إنه أحد الرجال المشهود لهم بالأمانة وتطبيق القانون بمسطرة واحدة.
وأضاف أن مآثر الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد وأياديه البيضاء وصلت إلى شتى بقاع الأرض راعيا ومساعدا للكثير من الفقراء والمساكين الذين نراهم اليوم يدعون له بالرحمة والمغفرة بفضل ما كان يقدمه لهم، شاكرا الله على مثل هؤلاء الحكام الذين رفعوا سمعة الكويت عاليا بين دول العالم، سائلا الله أن يعامله بكل إحسان قائلا «هل جزاء الإحسان إلا الإحسان».
توفيق الجراح: ترك إرثا من التسامح والرحمة
من جانبه، أوضح الخبير العقاري والاقتصادي توفيق الجراح، أن رحيل سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد يعتبر خسارة كبيرة جدا للكويت التي شهدت خلال فترة حكمه الأمان والاستقرار، خاصة أن سموه لعب دورا كبيرا في جمع شمل الكثير من الأسر والعفو عن عدد من المواطنين. وأضاف أن الكويت كلها ستفتقد أميرها الراحل الذي ترك إرثا كبيرا في جانب التسامح والرحمة والحب للشعب والوطن، بل وللأمة العربية والإسلامية كافة.
وابتهل الجراح إلى الله أن يغفر لسمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يسدد خطى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ليكون خير خلف لخير سلف ليكمل مسيرة من سبقوه من آل الصباح الكرام الذين أرسوا دعائم الاستقرار والتقدم والرفاهية لهذا البلد.
عبدالعزيز الدغيشم: حرص على راحة المواطنين وأحب الكويت وأهلها
من جهته، تقدم الخبير العقاري ورئيس مجلس إدارة شركة الدغيشم للتقديرات العقارية عبدالعزيز الدغيشم بخالص العزاء من مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد لوفاة سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.
وبين أن الفقيد، رحمه الله، كان حريصا على تحقيق الرخاء والتنمية للكويت وأهلها، وقد اجتمعت القلوب على محبته من مواطنين ومقيمين.
وأشار الدغيشم إلى أن سمو الأمير الراحل بذل كل ما في وسعه من أجل أن تنعم الكويت وأهلها بالخير وإقامة المشاريع التنموية والسعي لبناء اقتصاد قوي ومتين.
وأوضح أن الكويت كانت دائما في قلب سمو الأمير الراحل خلال توليه الكثير من المناصب القيادية والسعي الدؤوب لتحقيق كل ما فيه خير الوطن والمواطن، وختم قائلا «رحم الله أميرنا الوالد الشيخ نواف الأحمد، وإنا لله وإنا إليه راجعون».
عماد حيدر: الكويت لن تنسى إنجازاته وعطاءه
بدوره، نعى رئيس الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار عماد حيدر رحيل سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد بقوله: إن الكويت فقدت برحيله أميرا للعفو وللإنسانية، كما أنها فقدت أميرا وقائدا متواضعا ورحيما مع كل أبناء شعبه ووطنه.
وأضاف أن الكويت لن تنسى لسمو الأمير الراحل كل ما قدمه من إنجازات وعطاء سواء على الصعيد المحلي أو الخارجي، حيث لعب سموه دورا كبيرا في إرساء قيم العفو والتسامح بين أبناء وطنه، خاصة بعد إصداره لمرسوم العفو الذي أدخل الفرحة والسرور على المواطنين، ناهيك عن القوانين الاقتصادية التي صدرت إبان فترة حكمه والتي ساهمت في نمو وتطور الاقتصاد الكويتي.
وأعرب حيدر عن خالص تعازيه للشعب الكويتي عامة ولأسرة آل الصباح خاصة على هذا الفقد الكبير، سائلا الله أن يعين سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد على إكمال مسيرة أخيه وعضيده لما فيه صالح الوطن والمواطنين.
قصي الشطي: فقدنا أحد أوفى رجالات الكويت
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة الأنظمة الآلية قصي الشطي «أتقدم بخالص العزاء والمواساة لمقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، ولرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف وأسرة آل الصباح والى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية بوفاة والدنا الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، سائلين المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته».
وأضاف «فقدنا أحد أوفى رجالات الكويت على مر التاريخ وواحدا من أبرز زعماء الأمن والسلام في العالم، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يحتسب جهوده ومساعيه السامية وما قدمه من إسهامات ورؤى في سبيل نهضة الكويت والحفاظ على استقرارها في ميزان حسناته وأن يتغمد فقيدنا بواسع رحمته ويعلي منزلته في جنة الخلد».
عصام الطواري: بدأ فترة حكمه بالعفو.. وختمها بالعفو
هذا، وقال المدير الشريك في شركة نيوبيري للاستشارات عصام الطواري إن سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد معروف بالتواضع والزهد ومحبة الشعب وكانت له صفات إنسانية استثنائية، ولذلك نشعر بالأسى والفقد للأمير الإنسان الذي أحب شعبه وشعبه أحبه، فبدأ فترة الحكم بالعفو وختمها بالعفو، ولذلك استحق لقب أمير العفو، ونحن نعزي آل الصباح والشعب الكويتي بفقيدهم، ونسأل الله له المغفرة، ونتمنى ان تكون المرحلة المقبلة مرحلة عمل وتنمية واستقرار للكويت الحبيبة.
وأضاف «خسرت الأمة العربية والإسلامية رمزا من أوفى وأكبر وأعظم رموزها في العصر الحديث، وكان الفقيد إنسانا وأبا عطوفا قبل أن يكون حاكما، شهما في إنسانيته فاعلا للخير».
وختم بأن سموه، رحمه الله، قامة وطنية عربية وإسلامية يصعب تكرارها، أحب الجميع وأخلص لأجلهم فأحبوه وأجلوه وكرموه، سائلا المولى أن يتغمده بواسع رحمته، رحم الله قائد مسيرتنا وأسكنه فسيح جناته وأثابه خير الثواب على ما قدمه لوطنه وشعبه وللإنسانية.
أسامة الراشد: جهوده جعلت الكويت واحة أمن واستقرار
من جانبه، قال رجل الأعمال أسامة الراشد «نعزي أنفسنا ونعزي أهل الكويت جميعا بوفاة سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، ونسأل الله أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته».
وأضاف «ختمت حياتك بالعفو، فنسأل الله أن يعفو عنك، رحمك الله يا أمير العفو، ونقدم ‏تعازينا الحارة لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وإلى آل الصباح الكرام وعموم الشعب الكويتي، عظم الله أجركم».
وتابع الراشد: «لقد كان أميرنا الراحل أحد أركان الدولة طوال مسيرته، ونجح خلال رحلة طويلة من العطاء في أن يجعل من الكويت واحة أمن واستقرار وسط ظروف في غاية الصعوبة والتعقيد كما كانت له بصمات واضحة في كل مناحي الحياة والتي لم تقتصر على الاقتصاد فقط الذي شهد استقرارا ونموا، وإنما امتدت جهوده ورؤياه إلى كل أنماط الحياة».
إبراهيم الحمود: مآثره حميدة وأياديه بيضاء حنونة وصلت للجميع
من ناحيته، نعى أستاذ القانون العام بكلية الحقوق في جامعة الكويت د.إبراهيم الحمود وفاة سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد قائلا: بكل الحزن والألم نعزي أهل الكويت والعالمين العربي والإسلامي والإنسانية بوفاة سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، فمآثره كلها حميدة وأياديه البيضاء الحنونة امتدت لتصل للجميع وأغدقت بالحب والتسامح، رحمة الله الواسعة عليه، ونتقدم بالعزاء لأسرة آل الصباح الكريمة وعلى رأسها صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه.
براك الصبيح: الفقيد ترك أثراً كبيراً في نفوس الجميع
من جهته، أكد رجل الأعمال والخبير الاقتصادي براك عبدالمحسن الصبيح أن رحيل سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد ترك أثرا كبيرا في نفوس المواطنين الكويتيين، وذلك لأنه كان رجلا معطاء ومحبا للكويت والكويتيين.
وقال إن سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، رحمه الله، كان يحب الخير ولم يؤذ أحدا أبدا، كما أن حبه للخير لم يكن يقتصر على الكويت فحسب وإنما كان يمتد إلى خارجها في العديد من الدول العربية والإسلامية.
وأضاف أن سيرة الأمير الراحل مليئة بالأعمال الإنسانية والخيرية التي جعلت قلوب الكثير من المواطنين تذكره بالخير سواء داخل او خارج الكويت، لذا فإننا لا نملك إلا أن نقول «رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله الصبر والسلوان.
عبدالعزيز البالول: الراحل كان أباً للجميع وأميراً للعفو
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة التفوق القابضة عبدالعزيز البالول: «نعزي الأمتين العربية والإسلامية برحيل القائد الوالد الشيخ نواف الأحمد، الذي كان أبا للجميع وأميرا للعفو».
وأضاف أن الشعب الكويتي كله شعر بالحزن لرحيل صاحب القلب الطيب الذي كان يعامل شعبه بحب ورحمة، سائلا الله أن يرحم بواسع رحمته كما كان رحيما بشعبه وأن يبلغه الدرجات العليا من الجنة.
ورفع البالول أسمى آيات التعازي إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وإلى أسرة آل الصباح الكرام، كما تقدم بتعازيه إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية بفقيد الأمة الشيخ نواف الأحمد.
فهد الأربش: رجل متواضع ومحب للوطن وأبناء وطنه
قال رجل الأعمال ورئيس الاتحاد الكويتي لأصحاب المطاعم والمقاهي والتجهيزات فهد الأربش: «رحم الله سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، فقد كان رجلا متواضعا ومتدينا ومحبا للوطن وأبناء وطنه، كما كان أميرا زاهدا، عادلا محبا للخير، لذا استحق إجلال الجميع».
واختتم الأربش بقوله: «رحم الله أميرنا الراحل وأدخله فسيح جناته».

MENAFN19122023000130011022ID1107630315

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث