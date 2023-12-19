Wednesday, 20 December 2023 08:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


معزون مناقب وأعمال الأمير الراحل ستبقى في ذاكرة الأجيال

12/19/2023 11:30:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبّر عدد من المواطنين عن حزنهم العميق برحيل سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه، مؤكدين أن سموه، رحمه الله، سيبقى خالدا في قلوب وعقول شعب الكويت على مر الأزمان لما قدمه سموه من عطاءات خلال مسيرة حياته المتميزة بالبذل في سبيل الكويت وإعلاء اسمها والحرص على مصلحة المواطنين، مستذكرين مواقفه المشرفة تجاه الكويت وأهلها الذين بادلوه حبا بحب وإخلاصا بإخلاص ووفاء فكان القدوة في العفو والتسامح والعدل، مشيرين إلى ثقتهم الكبيرة بصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وبقيادته الحكيمة لسفينة الكويت لتستمر في طريق التقدم والازدهار، وفيما يلي بعض مشاركات المواطنين:
وفي البداية، تقدم كل من مطلق عمر أبورقبة ومحسن عمر أبو رقبة بخالص التعازي وصادق المواساة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، وإلى رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الأصباح، وإلى أسرة الأمير الراحل، طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه، مشيرين إلى مكانة الأمير الراحل في قلوب جميع المواطنين وقربه منهم، حيث كان دائم الحضور يشاركهم أفراحهم وأحزانهم، متواضعا وإنسانا معطاء محبا للعفو والتسامح، حريصا على مصلحة الكويت وشعبها وهذا الأمر يتجلى بجميع المناصب التي تبوأها سموه، رحمه الله تعالى، خلال تاريخ حياته الحافلة بالعطاء والتضحية في سبيل خير بلادنا وأهلنا في الكويت، ودعمه للقضايا العربية والإسلامية ووقوفه إلى جانب الحق في كل زمان ومكان، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته.
وإنا لله وإنا إليه راجعون.
مسيرة عطاء
كذلك شارك أحمد حمد البديح بالعزاء بأميرنا الراحل سمو الشيخ نواف الأحمد طيب الله ثراه، قائلا: عظم اللهم أجرنا وأجركم بوفاة أميرنا المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ نواف الأحمد، ونسأل الله تعالى له الرحمة والمغفرة، مستذكرا ما قدمه المغفور له بإذن الله تعالى من عطاء كبير خلال مسيرة حياته وحبه للكويت وشعبها وحضوره الدائم في قلوب أبنائها الذين لن ينسوا مواقفه المشرفة وأعماله الجليلة في سبيل نهضة الكويت وتقدمها وقربه من الجميع، حيث كان سموه مثالا للإنسان المتسامح المحب للعفو والإحسان، رحمه الله وأدخله فسيح جناته.
وتقدم البديح بخالص العزاء إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وإلى رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وإلى أسرة الأمير الراحل، داعيا الله تعالى لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بالخير والتوفيق وأن يكون خير خلف لخير سلف.
وإنا لله وإنا إليه راجعون.
بدوره، تقدم د.عبدالعزيز الخالدي بصادق التعازي والمواساة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وإلى رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وإلى أسرة الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه.
وأشار د.الخالدي إلى ما يتمتع به سموه، رحمه الله، من مكانة خليجية وعربية ودولية بفضل حرصه على اتباع سياسة حكيمة جعلت الكويت في مصاف الدول المؤثرة إيجابيا في جميع القضايا الداعمة للسلم وخير الشعوب.
وتوجه الخالدي بالدعاء إلى المولى عزّ وجلّ أن يتغمد فقيد الكويت الغالي بواسع رحمته وأن يدخله فسيح جناته.
وإنا لله وإنا إليه راجعون.
أمير التواضع
من جهته، عبر الزميل الإعلامي فيصل دحام الحربي عن حزنه العميق بوفاة الأمير الراحل سمو الشيخ نواف الأحمد، رحمه الله تعالى، قائلا: فقدت الكويت أميرا أحب الكويت فأحبته وأحب الشعب فبادله الحب والوفاء بالحب والوفاء.
انه أمير التواضع والحكمة والعفو أميرنا الراحل سمو الشيخ نواف الأحمد الذي لم يكن إنسانا عاديا بل كان رجلا اجتمعت فيه كل الخصال بدءا من الحكمة والوطنية والإخلاص في العمل وانتهاء بالانسانية التي ميزته عن كل نظرائه في العالم.
واليوم تتشح الكويت بالسواد حزنا وألما على تلك المصيبة وعزاؤنا فيما تركه لنا سمو من ارث تبقى بصماته حاضرة وفي طيات التاريخ.
ونشهدك يا الله أنه في عهده تمت محاربة الفساد والعمل على القضاء عليه بشكل كبير وتمت محاكمة الفاسدين، وفي عهده تم العفو عن ابنائه الذين صدرت بحقهم احكام قضائية، رحمه الله وأدخله الجنة.
وإنا لله وإنا إليه راجعون.
كما تقدم الأكاديمي والإعلامي ومعد ومقدم برنامج «بالبنط العريض» الزميل د.حسام فاروق بالتعازي إلى الكويت قيادة وحكومة وشعبا بوفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، كما نعى سموه خلال تقديم البرامج على الفضائية المصرية، داعيا الله تعالى لسموه بالرحمة وللكويت بدوام التقدم والازدهار في ظل قيادتها الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.
كذلك عبر الزميل جميل حمود الياسين عن حزنه على وفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، رحمه الله تعالى، مشيرا إلى ما يتمتع به فقيد الكويت من مناقب وأعمال ستبقى محفورة في ذاكرة الأجيال من أبناء الكويت والشعوب العربية والإسلامية، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

MENAFN19122023000130011022ID1107630314

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث