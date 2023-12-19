Wednesday, 20 December 2023 08:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


راعي كاتدرائية الأقباط الكاثوليك ينعى أمير العفو

12/19/2023 11:30:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بعث الأب يسى زكريا راعي كاتدرائية الأقباط الكاثوليك ببرقية تعزية لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بوفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، تغمده الله بواسع عفوه ورضاه.
وأعرب يسى عن بالغ المواساة وخاص التعازي لأسرة آل الصباح الكرام، ولعموم الشعب الكويتي العزيز، ولكل الأمتين العربية والإسلامية في رحيل فقيد الوطن بعد مسيرة زاخرة بالعمل الدؤوب والإنجاز والعفو التسامح.
وأضاف: «نشاطر أهل الكويت الأوفياء في هذا المصاب الأليم، ونبتهل إلى الرحمن الرحيم في ملكوته وسمائه أن يرزقنا جميعا الصبر والسلوان لوفاة فقيد الأمة العربية، الذي كان لا يتوانى في خدمتها، وأن يديم على الكويت وشعبها الحبيب وافر الأمن والعز والأمان».

MENAFN19122023000130011022ID1107630313

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث