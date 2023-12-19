الجافور الكويت فقدت قائدا حكيما ورحيما

الجافور الكويت فقدت قائدا حكيما ورحيما
التاريخ
12/19/2023 11:30:39 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) تقدم مدير عام الهيـئة العامة للقوى العاملة السابق د.مبارك الجافور بالتعازي الى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بوفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، سائلا المولى عزّ وجلّ ان يرحم سموه ويتغمده بواسع رحمته ومغفرته.
وقال الجافور ان الكويت فقدت قائدا حكيما ورحيما وكان حريصا على النهوض بالكويت في شتى المجالات.
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