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الجافور الكويت فقدت قائدا حكيما ورحيما

12/19/2023 11:30:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تقدم مدير عام الهيـئة العامة للقوى العاملة السابق د.مبارك الجافور بالتعازي الى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بوفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، سائلا المولى عزّ وجلّ ان يرحم سموه ويتغمده بواسع رحمته ومغفرته.
وقال الجافور ان الكويت فقدت قائدا حكيما ورحيما وكان حريصا على النهوض بالكويت في شتى المجالات.

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