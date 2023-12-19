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الأولمبياد الخاص الدولي والكويتي ينعيان الأمير الراحل خسارة كبيرة للعالمين العربي والإسلامي

12/19/2023 11:30:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) نعت الرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا رحيل المغفور له بإذن الله سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد.
وقال الرئيس الإقليمي م.أيمن عبدالوهاب إن رحيل المغفور له سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، رحمه الله، يعد خسارة كبيرة ليس للعالمين الإسلامي والعربي فقط، بل للعالم أجمع، وذلك لما كان يقوم به الراحل من دور قائد للكويت، والدعم غير المحدود لكل ما هو إنساني، حيث حظي ذوو الإعاقة الفكرية بالكثير من أشكال هذا الدعم منذ أن كان سمو الأمير الراحل وليا للعهد، واستمر الدعم بعد توليه رحمه الله إمارة الكويت.
وتوجه عبد الوهاب بخالص العزاء والمواساة إلى الكويت قيادة حكومة وشعبا، داعيا الله تعالى أن ينزل الفقيد منازل الأبرار ويسكنه الفردوس الأعلى ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
بدوره، نعى الأولمبياد الخاص الكويتي بقلوب يعتصرها الألم أمير الكويت وقائدها الوالد الحنون سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه، بعد مسيرة حافلة من العطاء وقيادة مسيرة البلاد بحكمة واقتدار وسعي دؤوب لتحقيق النهضة الشاملة والتنمية والبناء وتحقيق ما يتطلع إليه أبناؤه من رقي ورخاء.
ونعت رحاب بورسلي المدير الوطني للأولمبياد الخاص، باسمها ونيابة عن مجلس إدارة الأولمبياد الخاص الكويتي وجميع منتسبيه، سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه، الذي احتوى بعطائه كل أبناء شعبه بكل شرائحه، لاسيما أبناءه من ذوي الإعاقة، شاملا إياهم بالدعم والرعاية لتوفير حياة كريمة لهم وتعزيز دورهم وإدخال البسمة والسرور عليهم ومنحهم الفرصة لإبراز طاقاتهم ومواهبهم ودمجهم في المجتمع وتذليل كل العقبات التي تعترضهم.
وقالت: رحم الله قامة وقيمة عملاقة، كرّس حياته لخدمة أبناء شعبه وسطرت مسيرته بأحرف من نور تاريخا حافلا من التضحية والعطاء، للحفاظ على مكتسبات الوطن، وقيادة دفته إلى آفاق التقدم والازدهار، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وكريم عفوه وأن يحفظ كويتنا الحبيبة في ظل قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، خير خلف لخير سلف، لاستكمال مسيرة العطاء والارتقاء بكويتنا الحبيبة إلى عصر جديد من التقدم والتطور، في جميع المجالات.

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