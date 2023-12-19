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سيفتقدك مسجد بلال بقلم سالم الناشي

12/19/2023 11:30:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بقلم: سالم الناشي
ودّعت الكويت سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وقد خيم الحزن والألم على سماء الكويت، وتشاركت كل الدول والشعوب معها.
وكل من يعرف أمير الكويت الراحل سمو الشيخ نواف الأحمد ـ رحمه الله ـ يعرف أنه رجل الطيبة والتواضع والحب للكويت والكويتيين، ويعرف أنه رجل دولة، وأحد أبرز قادة السياسة فيها، فقد تحمل مسؤوليات جسيمة على مدى 60 عاما، بدءا من كونه محافظا لمحافظة حولي عام 1961 ولمدة 16 عاما، ثم وزيرا للداخلية ولمدة 10 أعوام، ووزيرا للدفاع مدة 4 أعوام، ثم وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل لمدة عامين، ثم نائبا لرئيس الحرس الوطني ولمدة 9 أعوام، حيث أصبح بعدها نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للداخلية، و14عاما وليا للعهد (2006-2020) ثم أميرا للبلاد لمدة 4 أعوام.
وقد ارتبط اسمه، رحمه الله، ارتباطا كبيرا بمسجده الذي بناه في منطقة الصديق، باسم مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم مسجد بلال بن رباح، فلا يذكر المسجد إلا ويذكر معه اسم سمو الأمير، طيب الله ثراه، هذا المسجد الذي أصبح مهوى سموه ـ رحمه الله ـ يقرأ فيه القرآن الكريم، ممسكا بمصحفه في خشوع وسكينة.. تعلوه ملامح الهيبة والوقار.. فكرسيه المتواضع ومصحفه لا يزالان في المسجد شاهدين على ذلك.
٭ وقد عرف الناس هذا الاهتمام من سمو الأمير ـ رحمه الله ـ في حضوره المستمر للمسجد، فكل من أحب أن يلتقي به يذهب إلى المسجد ويراه هناك، داخلا بكل تواضع، فيقبل عليه الناس يحيونه صغارا وكبارا، ويسلمون عليه، وينحني متواضعا للأطفال ليقبلوا رأسه، أو يقبل هو رأسهم، ويمسح عليها برفق.
٭ وقد عرف سموه بالصلاة في المساجد القريبة من منزله في منطقة العديلية، ثم في منطقة الصديق، ويدخل المسجد بهدوء ودون رسميات، ويصافح من يقبل عليه من المصلين، ويحنو على الجميع، ويقف مصليا بين الناس أو جالسا في إحدى زوايا المسجد، فاتحا مصحفه تاليا آيات من الذكر الحكيم، ولاسيما في أيام الجمع وشهر رمضان المبارك، وأثناء صلاة التراويح، ويتفقد أحوال المصلين وما يحتاجونه، وكذلك المسجد ومرافقه المختلفة.
٭ وقد ربط سمو الأمير الأمن بالله، فالله هو الحافظ في الأول والآخر.. هكذا قال سمو الأمير ـ رحمه الله ـ عندما سئل عن الأمن وأهميته.. ثم أكمل.. فضلا عن تماسك الجبهة الداخلية والتعاون، وحسن أداء رجال الأمن، كما أنه يعتقد أنه لن يتأخر أي كويتي عن حماية أرضه وأمنه واستقراره.
٭ وعندما سئل متى يشعر بالضعف؟ أجاب سموه ـ رحمه الله ـ قائلا: أضعف أمام الله سبحانه وتعالى أولا، وعندما أرى رجلا مسنا يحتاج إلى مساعدة، أو طفلا مريضا يتعذر علينا معرفة مرضه، وعندما سئل عن هدفه في الحياة قال سموه: هدفي هو رضا الله تعالى علي، ثم رضا الناس، وأن يعم الأمن والاستقرار الكويت.
٭ وفي كلمة من سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه، لأخيه صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد قال: نريد أن نصلح قدر المستطاع، وذلك وفق الدستور والقانون، وأن نقف مع شعبنا، فأنا يهمني المواطن وراحته..
٭ ثم دعا لسمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وكأنه يوصيه: أنتم فيكم البركة، وقادرون على أن تقوموا بالواجب الذي يمليه عليكم ضميركم.. والله يوفق الجميع في خدمة الوطن والمواطنين، بارك الله فيكم لخدمة وطنكم.. الله يوفقكم ويعينكم.. فأنت محل النفس.
٭ فرد صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله: السمع والطاعة، ثم السمع والطاعة مني ومن الحكومة ومن شعبك الأصيل الوفي.

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