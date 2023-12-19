Wednesday, 20 December 2023 08:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أميرنا الغالي الشيخ نواف تركتنا؟! بقلم د أحمد محمد الجمالي

12/19/2023 11:30:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بقلم: د.أحمد محمد الجمالي
أميرنا الغالي..
تتركنا؟!
تركتنا وأغمضت عيناك عنا؟!
لن تجف دموعنا..
الكويت اليوم لا شيء سوى الحزن..
لا شيء سوى الفراق..
سوى البكاء والصلاة..
***
أميرنا الغالي..
تركت قصر السيف؟!
تركت دسمان؟! تركت قصر اليمامة؟! تركت مسجدك؟!
نعلم بأنك لن تتركنا.. ولن نتركك..
ولا تتركنا فيك لا فكرة كبيرة ولا صغيرة..
نفكر فيك في صمت.. وندعو لك في الجهر..
***
ابتسامتك لا تنتهي من ذاكرتنا..
وصداك يهمس في آذاننا بهدوء..
نسمعك وأنت تهمس باسم الكويت من خلف حجابك الرقيق مع الله..
ترى شعبك الوفي بإيمانك بينك وبين عالمك اللامتناهي..
تعلم علم اليقين بأنك دائما ستكون عالمنا.. مسكننا.. وجودنا..
***
شعبك طيور الصباح وندى الفجر والهواء اللطيف نزورك مع كل دعاء..
وكل مساء نزورك ومعنا نجوم الرحمن التي نورتها من إيمان روحك..
مـــلأت الكويت نورا من مشيك للمـــحراب.. ومن منارات الصلاة.. ومـــن يديك اللتين خرجتا من القباب ممدودة..
***
تدعو لشعبك وتقول: كلنا يدرك بعضنا البعض..
لا تملؤوا قلوبكم بالألم والحزن..
لأن روحي تسمع ما تقوله قلوبكم..
وفي رحلتي أحمل حب شعبي.. حب كل واحد منكم..
***
لذا حافظوا على الكويت..
سأفتقدكم..
ولكن عزائي إني تركت فيكم الشعلة والمشعل..
يضيء لكم الشفق.. ولا يغيب مع الغسق..
ينور دربكم.. وأنا معكم دوما.. روحا بروح..
وسأدعو لكم.. وللكويت الحبيبة.. من أرض الميعاد..
يا شعبي..



[email protected]

MENAFN19122023000130011022ID1107630309

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث