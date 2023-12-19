اشتية: استراتيجية إسرائيل تقوض فرصة إقامة دولة فلسطينية مُستقلة

MENAFN - Youm7) قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، إن "العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والتدمير الهائل، والحديث عن إعادة احتلال القطاع أو اقتطاع أجزاء منه وإقامة مناطق عازلة، هو ضمن استراتيجية الحكومة الإسرائيلية نحو تدمير أي فرصة لتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".



جاء ذلك خلال استقبال اشتية، في مكتبه بمدينة رام الله، وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، سفينيا شولتسه، حيث أكد على أن الحكمة تستدعي دعم وقف الحرب لا التشجيع على استمرارها، مُشيرًا إلى أن الأولوية الآن هي الوقف الفوري لعدوان الاحتلال على قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، وإدخال المساعدات الإغاثية والطبية وإعادة الكهرباء والمياه.



ودعا اشتية ألمانيا إلى الاعتراف بدولة فلسطين على المستوى الثنائي، بالإضافة إلى دعم الاعتراف بفلسطين كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدةـ مرحبًا باستئناف ألمانيا لبرامج التعاون في مجال التنمية والدعم الإنساني في الأراضي الفلسطينية، والذي يساهم في تخفيف معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، ووضع الأسس لتجسيد بناء الدولة الفلسطينية ضمن إطار حل الدولتين.



وفي لقاء منفصل، استقبل اشتية، عددًا من أعضاء البرلمان الإيطالي، حيث أطلعهم على تطورات عدوان الاحتلال على قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، وشدد على أن المطلوب اليوم هو فتح كافة المعابر المؤدية إلى قطاع غزة لضمان دخول المساعدات الإغاثية والمستلزمات الطبية بشكل أكبر، ولتغطي كافة مناطق القطاع، بالإضافة إلى إعادة إمدادات المياه والكهرباء.

وطالب رئيس الوزراء البرلمان الإيطالي بدعوة الحكومة من أجل الاعتراف بدولة فلسطين، وذلك لمواجهة التدمير الإسرائيلي الممنهج لحل الدولتين وأي فرصة لتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.