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رئيسة الصليب الأحمر: الصراع فى غزة يمثل فشلا أخلاقيا للمجتمع الدولى

12/19/2023 11:25:04 PM
(MENAFN- Youm7) قالت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش إن الصراع في قطاع غزة يمثل "فشلا أخلاقيا" للمجتمع الدولي، محثة جميع الأطراف على التوصل إلى اتفاق جديد لوقف العمليات القتالية.

وأضافت سبولياريتش في تصريحات للصحفيين بجنيف أوردتها قناة (فرنسا 24) الإخبارية اليوم الثلاثاء: "كنت أتحدث عن الفشل الأخلاقي لأن كل يوم يتواصل فيه هذا، هو يوم إضافي لم يثبت فيه المجتمع الدولي قدرته على إنهاء هذا المستوى المرتفع من المعاناة، وهذا سيكون له تأثيرا على أجيال ليس فقط في غزة".

وأوضحت أنه لن يحدث شيئا بدون اتفاق بين الطرفين، لذا نحثهما على مواصلة المفاوضات ومواصلة تسهيل المجال الذي نحتاج إليه لتنفيذ عمليات إطلاق السراح (الرهائن والأسرى).

وكانت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش قد وصفت معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحاصر بأنها "لا تطاق"، وذلك خلال زيارة إلى القطاع في الرابع من ديسمبر الجاري.







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