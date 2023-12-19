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تونس وجامبيا يبحثان سبل التعاون بمختلف المجالات

12/19/2023 11:25:04 PM
(MENAFN- Youm7) بحث وزير الخارجية التونسى نبيل عمار مع نظيره الجامبى مامادو تنجارو سبل دعم التعاون بين الجانبين.

وذكرت وزارة الخارجية التونسية - في بيان الثلاثاء - أن اللقاء جاء على هامش مشاركة وزير الخارجية التونسي في الندوة رفيعة المستوى حول تدعيم السلم والأمن بإفريقيا المنعقدة بوهران بالجزائر، واستعرض اللقاء العلاقات الثنائية ولاسيّما الاقتصادية منها وسبل تطويرها في مختلف المجالات.

وأشارت إلى أن المباحثات شملت مجال الهجرة والتعاون القنصلي، بجانب تبادل الجانبان وجهات النظر بخصوص سبل تعزيز الأمن والسلم بالقارّة الإفريقية والمستجدّات الإقليمية والدولية.







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