اليمن والأمم المتحدة يبحثان تطورات الأوضاع وجهود إحياء مسار السلام

MENAFN - Youm7) بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي، الثلاثاء، مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس جروندبرج، تطورات الوضع اليمني بما في ذلك المساعي الأممية الرامية إلى البناء على جهود السعودية وسلطنة عمان، للتوصل إلى اتفاق لوقف شامل لإطلاق النار، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، وإحياء مسار السلام وفقا لمرجعياته الوطنية والإقليمية والدولية.

وأطلع العليمي من المبعوث الأممي على إحاطة بشأن اتصالاته الأخيرة من أجل استئناف عملية سياسية يمنية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت).

وأكد العليمي انفتاح المجلس والحكومة على كافة المبادرات والمساعي الحميدة لتخفيف معاناة الشعب اليمني وتحقيق تطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة والأمن والاستقرار والتنمية، مشيرا إلى دعم المجلس والحكومة لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص، والحرص على تقديم كافة التسهيلات للوفاء بمهامه ومسؤولياته المشمولة بقرارات الشرعية الدولية وعلى وجه الخصوص القرار 2216.

ودعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، المجتمع الدولي إلى ضرورة ممارسة أقصى الضغوط على الميليشيات الحوثية ودفعها نحو التعاطي الجاد مع جهود السلام الجارية التي تحرص فيها الحكومة الشرعية على توسيع الفوائد الإنسانية للمواطنين.