الصين تؤكد استعدادها للعمل مع الدول العربية لاستعادة حقوق الشعب الفلسطينى

MENAFN - Youm7) أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "وانج ون بين" استعداد بلاده للعمل مع الدول العربية الإسلامية لتقديم الدعم بقوة لقضية الشعب الفلسطيني العادلة، المتمثلة في استعادة حقوقه الوطنية المشروعة، مشددا على أن الصين ليس لديها مصالح أنانية في الشرق الأوسط ولا تسعى إلى تشكيل تكتلات حصرية في المنطقة، وتدعم دائما شعوب دول الشرق الأوسط في الحفاظ على مستقبل المنطقة بأيديهم.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي دوري للمتحدث باسم الخارجية الصينية تعليقا على تصريحات السفير الأمريكي لدى الصين نيكولاس بيرنز بأن بكين ترغب في أن تصبح أكثر نفوذا في الشرق الأوسط، حيث أعرب وانج عن أمل بلاده في أن تتوقف الولايات المتحدة عن عرقلة قرارات مجلس الأمن الدولي من جانب واحد، وأن تلعب دورها الواجب في تعزيز وقف فوري لإطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

وقال وانج إنه منذ اندلاع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي التزمت الصين بتعزيز وقف إطلاق النار وحماية المدنيين وتخفيف الأزمة الإنسانية، منوها بأن الصين، التي كانت رئيسا لمجلس الأمن عن شهر نوفمبر، مكنت اعتماد أول قرار لمجلس الأمن منذ اندلاع الصراع، وقدمت ورقة موقف الصين بشأن حل الصراع، وعملت على حشد المزيد من الدعم والعمل من جانب مجلس الأمن، بالإضافة إلى تقديمها دفعات عديدة من المساعدات من بينها نقدية وغذائية وطبية إلى سكان غزة.

وأشار وانج إلى أنه في الأعوام الأخيرة طرحت الصين مبادرة من خمس نقاط بشأن تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، ومقترحا من أربع نقاط للتسوية السياسية للقضية السورية، ورؤية من ثلاث نقاط لتنفيذ حل الدولتين الخاص بالقضية الفلسطينية، مؤكدا أن الصين تسعى إلى تشجيع دول المنطقة على البحث عن القوة من خلال التضامن وحل النزاعات والخلافات من خلال الحوار والتشاور.