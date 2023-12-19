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توصيات فنية يجب على مزارعى العنب مراعاتها خلال شهر ديسمبر.. تعرف عليها

12/19/2023 11:25:00 PM
(MENAFN- Youm7) أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي برئاسة الدكتور علاء عزوز، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول العنب مراعاتها، خلال شهر ديسمبر.



وتمثلت التوصيات التي أعد مادتها العلمية معهد بحوث البساتين في الآتي:



1- البدء في عملية التقليم بعد التأكد من دخول الأشجار في طور السكون الشتوي



أ- ترك من (60 – 80) عين/كرمة في المتوسط موزعة على القصبات للأشجار البالغة حسب قوة وضعف الشجرة فتقل العيون على الشجرة والتي سبق وأن حملت أكثر في العام الماضي، وتزيد على الأشجار التي حملت أقل محصول، الأشجار التي حملت أكثر من طاقتها يظهر عليها انخفاض معدل النمو للأفرع من حيث السمك والطول وجفاف بعضها وعدم نضج الآخر، والتي حملت أقل من طاقتها يظهر عليها قوة نمو الأفرع في السمك والطول وكثرة خروج البراعم الثانوية الموجودة في إبط الأوراق وزيادة في البراعم التي ينمو منها أفرع على الخشب القديم.



ب- اختيار الأفرع عمر سنة الناضجة التى تتميز بــ (صغر حجم النخاع بالنسبة للأنسجة المحيطة) وتلونها باللون البني وتكون أكثر نضجا كلما تمزقت أنسجة القشرة الخارجية.



ج- استبعاد القصبات التي عليها لون بني مبعثر غير منتظم الشكل لإصابتها بالبياض الدقيقى.



د- يمكن اختيار الأفرع الناضجة (عمر سنة) النامية من براعم خشب قديم كطراحات أسوة بالأفرع التي تنمو على دوابر أو خشب عمر سنتين، وفي حالة قلت عدد الطراحات من الأفضل استخدامها كدوابر تجديدية.



هـ - تجنب استخدام الأفرع الضعيفة عمر سنه كدوابر تجديدية لأنه يؤدي إلي إنتاج نموات ضعيفة لا يمكن الاعتماد عليها في موسم التقليم الشتوى التالى.



2- التخلص من نبات المثتان



3- فى حالة استمرار الأوراق خلال شهر ديسمبر يجب إسقاطها باستخدام محلول اليوريا 10%.



4- من نصف الشهر يمكن الرش بأحد المركبات الكاسرة لطور السكون وذلك لزيادة نسبه تفتح البراعم وذلك حسب مناطق الزراعة المختلفة.












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