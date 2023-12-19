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المستندات المطلوبة لتقديم طلب للمركز التكنولوجى للحصول على معاينة منشأة

12/19/2023 11:25:00 PM
(MENAFN- Youm7) يقدم المركز التكنولوجى فى إطار منظومة الشباك الواحد خدماته للمواطنين فى كافة المجالات الخدمية والإدارية، عملًا على تخفيف العبء عنهم، وذلك بالتنسيق مع الإدارات ومديريات الخدمات والوحدات المحلية بنطاق المحافظات.



تهدف المراكز التكنولوجية إلى فصل طالب الخدمة عن مؤديها، وتطوير مستوى الأداء والخدمة داخل الوحدات المحلية، وتقليل الوقت اللازم لتقديم الخدمات للجماهير، وتعامل المواطنين بنظام الشباك الواحد، وميكنة الخدمات المقدمة للمواطن.



وأوضح دليل خدمات المراكز التكنولوجية، ضمن خدماته المقدمة للمواطنين، الأوراق والمستندات المطلوب توافرها عند التقدم بطلب الحصول على معاينة منشأة، مشترطًا تقديم الطلب من قبل مالك المحل أو مالك العقار أو مستأجر أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمي موثق).

وتتضمن المستندات والأوراق المطلوبة وإجراءات التقدم بطلب الحصول على معاينة منشأة ما يلي:



1-التقدم إلى الشباك بالنموذج المختص والمستندات المطلوبة، وتشمل:

-صورة بطاقة الرقم القومي.

-المستند المثبت لصفة مقدم الطلب.

-المستند الدال على ملكية العقار.



2-التوجه إلى الخزينة لدفع المستحقات المطلوبة.



3-استلام الخدمة.



جديرٌ بالذكر أن المراكز التكنولوجية المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، تتيح العديد من الخدمات منها، (استخراج شهادة بيانات عن منشأة سكنية أو تجارية، استخراج صورة طبق الأصل من المستندات الموجودة بالوحدات المحلية، طلب معاينة عقار آيل للسقوط، استخراج أو تجديد رخصة تشغيل محل، الترخيص أو تجديد الترخيص بإشغال الطريق، استرداد مضبوطات إشغالات الطريق العام، استخراج ترخيص بإشغال الطريق العام (بروز – إعلان – تاندة – فاترينة – عربة)، نقل رخصة إشغال الطريق (فى حالة التنازل)).












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