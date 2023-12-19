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تعرف على تاريخ دير العذراء مريم السريان فى وادى النطرون

12/19/2023 11:25:00 PM
(MENAFN- Youm7) يعتبر دير العذراء مريم السريان أحد أبرز الأديرة الأثرية فى تاريخ الكنيسة، حيث يرجع إنشاؤه إلى القرن الخامس الميلادى تقريبًا كما تشير المصادر المختلفة إلى ذلك، حيث يقع الحصن القديم على يمين مدخل الدير، وإن كان قد تم ترميمه، لكن من المعروف أن الذى بنى هذه الحصون بالأديرة هو الملك زينون (474 م. - 491 م.) تكريمًا لابنته الراهبة إيلارية التى ترهبنت فى برية شيهيت وذاع صيتها فى العالم كله وهناك مخطوط بمكتبة لندن لمايمر مار يعقوب السروجى يرجع تاريخ نساخته إلى عام 603 م فى الدير.



ويذكر المؤرخ الشهير "بتلر"، أن حواجز كنيسة العذراء السريان يرجع تاريخها إلى ما قبل عام 700 م، وتشبه فى ذلك كنيسة الأنبا بيشوى وكنيسة العذراء البراموس وهذه الكنائس أقدم آثار البرية إلى وقتنا الحالى.



ويذكر إيفيلين هوايت أن دير السريان أصبح مستقلًا فى إدارته منذ القرن الثامن الميلادى.



ويلقب بالسريان منذ القرن الرابع ببرية شيهيت ذات الشهرة الواسعة فى العالم أجمع حتى أنه كان يأتى إليها الناس من مختلف بلاد العالم لزيارتها والتبرك من النساك الذين بلغوا درجات روحية عالية أو للتعبد، مثلما أتى القديس أرسانيوس معلم أولاد الملوك والقديسان مكسيموس ودوماديوس أولاد ملك الروم وعاشوا بالبرية.



وما زالت آثار الأديرة القديمة على بعد 3 كيلو متر تقريبًا جنوب شرقى الدير، والتى منها دير الأنبا يحنس كاما، ودير ابانوب، ودير الأحباش، ودير الأرمن، وديرالأنبا يحنس القصير.












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