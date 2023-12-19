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وزارة الأوقاف تكشف جهود المجلس الأعلى للشئون الاسلامية فى عام 2023

12/19/2023 11:25:00 PM
(MENAFN- Youm7) كشفت وزارة الأوقاف عن جهود المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، في عام 2023، حيث تم عقد أول مؤتمر دولي حول الفضاء الإلكتروني في مجال الخطاب الديني بعنوان: "الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني .. بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة"، بالإضافة إلى المؤتمر الدولي الرابع والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، في الفترة من (9 - 10) سبتمبر 2023م، ليصبح إجمالي عدد المؤتمرات الدولية التي تم عقدها ( 12 ) مؤتمرًا دوليًّا.



. إطلاق وثيقة القاهرة لأخلاقيات التعامل مع الفضاء الإلكتروني.

. إهداء (7136) كتابًا علميًّا من إصدارات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية للدول العربية والأجنبية.

. (2977) منحة دراسية للطلاب الوافدين من مختلف دول العالم.

. تم تنفيذ (15) معسكرًا تثقيفيًّا للأئمة والواعظات، والطلبة والطالبات الوافدين المسجلين على منحة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والمعلمين والمعلمات والإداريين.

. تم إقامة عدد (14) معرضًا للكتاب لنشر الفكر المستنير، وتم تحقيق إيرادات بلغت (1502723) جنيهًا.

. تم عقد عدد (15) مجلسًا للحديث بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) لقراءة كتاب الموطأ للإمام مالك (رضي الله عنه).

. تم تحقيق إيرادات بلغت (1502723) جنيه.

. تم عقد ثلاث صالونات ثقافية .



الإصدارات العلمية



تم تأليف وترجمة ونشر عدد (64) كتابًا مؤلفًا ومترجمًا، ليصل إجمالي الكتب التي تم تأليفها وترجمتها إلى (465) كتابًا مؤلفًا ومترجمًا، ومن أهم هذه الإصدارات وأحدثها: (المختصر الشافي في الإيمان الكافي - الاجتهاد ضرورة العصر - موسوعة الثقافة الإسلامية - دراسات في علوم القرآن - دراسات في علوم الحديث - أخلاقنا - في رحاب السيرة المشرفة - الاجتهاد والتجديد عقد وثائقي - المختصر المفيد في علم التجويد - الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية في الخطاب الديني - في رحاب أسماء الله الحسنى - الخطب العصرية جــ11 - إضاءات قرآنية - فلسفة الحياة والموت - البيان على المنتخب في تفسير القرآن الكريم "الجزء الثلاثون").
















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