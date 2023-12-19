وزارة الأوقاف تكشف جهود المجلس الأعلى للشئون الاسلامية فى عام 2023

(MENAFN
- Youm7) كشفت وزارة الأوقاف عن جهود المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، في عام 2023، حيث تم عقد أول مؤتمر دولي حول الفضاء الإلكتروني في مجال الخطاب الديني بعنوان: "الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني .. بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة"، بالإضافة إلى المؤتمر الدولي الرابع والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، في الفترة من (9 - 10) سبتمبر 2023م، ليصبح إجمالي عدد المؤتمرات الدولية التي تم عقدها ( 12 ) مؤتمرًا دوليًّا.
. إطلاق وثيقة القاهرة لأخلاقيات التعامل مع الفضاء الإلكتروني.
. إهداء (7136) كتابًا علميًّا من إصدارات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية للدول العربية والأجنبية.
. (2977) منحة دراسية للطلاب الوافدين من مختلف دول العالم.
. تم تنفيذ (15) معسكرًا تثقيفيًّا للأئمة والواعظات، والطلبة والطالبات الوافدين المسجلين على منحة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والمعلمين والمعلمات والإداريين.
. تم إقامة عدد (14) معرضًا للكتاب لنشر الفكر المستنير، وتم تحقيق إيرادات بلغت (1502723) جنيهًا.
. تم عقد عدد (15) مجلسًا للحديث بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) لقراءة كتاب الموطأ للإمام مالك (رضي الله عنه).
. تم تحقيق إيرادات بلغت (1502723) جنيه.
. تم عقد ثلاث صالونات ثقافية .
الإصدارات العلمية
تم تأليف وترجمة ونشر عدد (64) كتابًا مؤلفًا ومترجمًا، ليصل إجمالي الكتب التي تم تأليفها وترجمتها إلى (465) كتابًا مؤلفًا ومترجمًا، ومن أهم هذه الإصدارات وأحدثها: (المختصر الشافي في الإيمان الكافي - الاجتهاد ضرورة العصر - موسوعة الثقافة الإسلامية - دراسات في علوم القرآن - دراسات في علوم الحديث - أخلاقنا - في رحاب السيرة المشرفة - الاجتهاد والتجديد عقد وثائقي - المختصر المفيد في علم التجويد - الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية في الخطاب الديني - في رحاب أسماء الله الحسنى - الخطب العصرية جــ11 - إضاءات قرآنية - فلسفة الحياة والموت - البيان على المنتخب في تفسير القرآن الكريم "الجزء الثلاثون").
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