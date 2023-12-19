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أسيرة إسرائيلية محررة تعترف: الجيش الإسرائيلى قتل أمى فى 7 أكتوبر

12/19/2023 11:24:56 PM
(MENAFN- Youm7) اعترفت سيدة إسرائيلية محررة من أسر الفصائل الفلسطينية فى غزة، أن جيش الدفاع الإسرائيلى هو المسؤول عن مقتل والدتها بعد إطلاقه النيران على سيارة كانت تقلها هى ووالدتها وشقيقها إلى قطاع غزة بعد هجوم السابع من أكتوبر الذى شنته الفصائل تحت قيادة حماس.

وأضافت السيدة فى تصريحات أدلت بها لقناة "12" العبرية أن عناصر من جيش الاحتلال استهدفت السيارة التى أقلتها هى ووالدتها وشقيقها إلى قطاع غزة، لتصاب والدتها فى مقتل بينما أصيبت السيدة فى ظهرها وشقيقها فى ساقه.

وكانت شاهدة عيان إسرائيلية وناجية من هجوم 7 أكتوبر تسمى ياسمين بورات قد صرحت لوسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش الاحتلال أرسل طائرة مروحية مقاتلة لموقع المهرجان الموسيقى "نوفا" الذى شهد هجوم من مقاتلى الفصائل الفلسطينية، ونتج عن ذلك مقتل العديد من الإسرائيلين فى المهرجان برصاص المروحية.

وأردفت بورات القاطنة بمستوطنة "رئيم" المتاخمة لقطاع غزة أن جيش الاحتلال يقف مسؤولا عن مقتل المئات من الإسرائيليين عشية الهجوم بعد إطلاقه لنيران المدافع دون التفرقة بين مقاتلى الفصائل ومدنيى دولة الاحتلال.







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