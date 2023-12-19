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رئيس الوزراء الروسى: تعزيز العلاقات مع والصين يلبي المصالح المشتركة

12/19/2023 11:24:56 PM
(MENAFN- Youm7) أكد رئيس الوزراء الروسى ميخائيل ميشوستين، أن تعزيز العلاقات بين موسكو، وبكين يلبي بشكل أكبر المصالح طويلة المدى لكلا البلدين.

وأوضح ميشوستين - خلال الاجتماع الدوري الثامن والعشرين لرئيسي الحكومتين الروسية والصينية- أن موسكو وبكين لديهما نموذج خاص للتعاون بين الدول، يرتكز على حوار قائم على الاحترام المتبادل والمساواة والثقة.. بحسب ما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأضاف رئيس الوزراء الروسي أن العمل المشترك في مثل هذه المجالات المهمة يتم تحت التوجيه الاستراتيجي لرؤساء الدول، مشيرا إلى أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينج عقدا اجتماعين هذا العام.

كما لفت الانتباه إلى تأكيد الرئيسين الروسي والصيني، أن العلاقات بين البلدين وصلت إلى مستويات عالية جدا في تاريخهما.







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