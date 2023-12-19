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وزير المالية الروسى: الاتحاد الأوروبى لن يستفيد من عقوباته على سوق الماس

12/19/2023 11:24:56 PM
(MENAFN- Youm7) أكد وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، أن عقوبات الاتحاد الأوروبي على الماس الروسي لن تعود بالنفع على التكتل الأوروبي، حيث أن حصة موسكو في سوق الماس كبيرة والطلب عليه لا يزال قائم، مضيفا أن روسيا تعتزم إعادة توجيه الأسواق المستهدفة إلى مناطق أخرى.

وقال سليوانوف - في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية عند تعليقه على تأثير العقوبات على سوق الماس - "إن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها فرض عقوبات، إننا نرى آثار تلك العقوبات، وسنقوم ببساطة بإعادة توجيه الأسواق المستهدفة إلى مناطق أخرى.. أنا واثق من أن هذا لن يكون مفيدا لأولئك الذين فرضوا هذه العقوبات".

وأضاف أن سوق الماس الخام والمصقول مستقر تمامًا، وأحيانًا ينمو، وأحيانًا ينكمش، "ولهذا السبب فإن حصة الاتحاد الروسي في هذه السوق كبيرة"، بحسب قوله.

يُشار إلى أن المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف أعلن في وقت سابق من اليوم أن موسكو ستتحايل على عقوبات الاتحاد الأوروبي على الماس الذي تنتجه.

يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن، في 24 فبراير من العام الماضي، شن عملية عسكرية ضد أهداف في أوكرانيا بهدف حماية سكان منطقة دونباس، الأمر الذي دفع العديد من دول الغرب والولايات المتحدة لفرض عقوبات اقتصادية ضخمة ضد روسيا.







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