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نيوزيلندا تعرب عن رغبتها فى تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع الهند

12/19/2023 11:24:52 PM
(MENAFN- Youm7) أعرب وزير التجارة النيوزيلندى "تود ماكلاى" عن رغبة بلاده في إقامة علاقات حديثة شاملة واسعة النطاق مع الهند، وأن يحقق تعاونهما الاقتصادي منفعة متبادلة للبلدين.

جاء ذلك في كلمة ألقاها وزير التجارة النيوزيلندي أمام أعضاء المنتدى الهندى النيوزيلندى لمسار الشراكة والعلاقات الاقتصادية بين البلدين في نيودلهي.


وقال ماكلاي" إن علاقاتنا مع الهند تقوم في جوهرها على أساس الشراكة، واعتقد أنه يمكن للبلدين إنجاز الكثير إذا تعاونا معا، وأن تنوع علاقاتهما الثنائية أمر مهم لإيجاد مسار تجاري مزدوج بين البلدين".

وأعرب الوزير النيوزيلندي عن تطلعه لأن تصبح الهند ونيوزيلندا شريكين رسميين في ثلاث اتفاقيات، من بينها الاتفاقية الشاملة التقدمية للشراكة عبر المحيط الهادئ واتفاقية منطقة التجارة الحرة بين رابطة جنوب شرق آسيا /آسيان/واستراليا ونيوزيلندا واتفاقية الإطار الاقتصادي للتعاون في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، مشيرا إلى أن تحسين مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية سيؤدي إلى تحقيق نتائج حقيقية لاقتصاديات البلدين ومجتمعاتهما ومشروعات الأعمال فيهما.








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