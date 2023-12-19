وزير الدفاع الروسى: القوات البرية تسلمت 1500 دبابة جديدة ومحدثة خلال 2023

MENAFN - Youm7) قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، إن القوات البرية الروسية تسلمت أكثر من 1500 دبابة جديدة ومحدثة في عام 2023.

وأوضح خلال اجتماع موسع لمجلس إدارة وزارة الدفاع الروسية - وفقا لوكالة (تاس )الروسية - أنه تم توفير 1530 دبابة جديدة ومحدثة للقوات البرية، بالإضافة إلى 2518 مركبة قتال مشاة وناقلات جنود مدرعة.

وأشار شويجو إلى أن الغواصة النووية من طراز "الإمبراطور ألكسندر الثالث" وهي من فئة "بوري-إيه" النووية، المسلحة بصواريخ بولافا، دخلت الخدمة في البحرية الروسية.

ووفقا لوزير الدفاع الروسي، تلقت القوات الجوية الروسية منذ بداية العام 237 طائرة ومروحية و86 وحدة من الأسلحة المضادة للطائرات و67 محطة رادار، مشيرا إلى أنه يجري توفير أربع قاذفات استراتيجية من طراز Tu-160M للقوات النووية الاستراتيجية الروسية.