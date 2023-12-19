5 معلومات عن مباراة مودرن فيوتشر واتحاد العاصمة الجزائرى فى الكونفدرالية

MENAFN - Youm7) يستضيف فريق مودرن فيوتشر ، نظيره اتحاد العاصمة الجزائري، في اللقاء الذي يقام ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

نتيجة مباراة مودرن فيوتشر واتحاد العاصمة في الجولة الماضية

كانت مباراة الجولة الثالثة التي جمعت الفريقين بالجزائر قد انتهت بفوز اتحاد العاصمة بهدف نظيف.

موعد مباراة مودرن فيوتشر واتحاد العاصمة الجزائري

تقام مباراة مودرن فيوتشر واتحاد العاصمة الجزائري في تمام السادسة مساء اليوم الأربعاء، على ستاد السلام.

ترتيب مجموعة مودرن فيوتشر

ويحتل فريق مودرن فيوتشر المركز الثاني بمجموعته برصيد 6 نقاط، بينما يحتل اتحاد العاصمة الجزائري المركز الأول برصيد 9 نقاط، فيما يأتي الهلال الليبي في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وأخيراً فريق سوبر سبورت الجنوب أفريقي بدون رصيد بعدما خسر أول 3 جولات.

حكم موريتاني لإدارة مباراة مودرن فيوتشر واتحاد العاصمة

أسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، إدارة مباراة مودرن فيوتشر واتحاد العاصمة الجزائري إلى طاقم تحكيم موريتاني،

ويدير اللقاء الموريتاني عبد العزيز بوح، ويساعده كل من حمدين ديبا ، ويوسف محمد محمود ، بالإضافة إلى الحكم الرابع موسى ديو، ومراقب اللقاء الليبي عمر جوماح عبد السيد عبد الصديق.

التشكيل المتوقع لمودرن فيوتشر

ومن المقرر أن يبدأ مودرن فيوتشر المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمود جنش، دفاع: عمر كمال، محمد عبد السلام، علي الفيل، باسم علي، وسط: غنام محمد، محمد صادق، محمد فاروق، عبد الكبير الوادي، هجوم: مروان محسن، وأحمد عاطف.



