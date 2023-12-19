التشكيل المتوقع للزمالك أمام ساجرادا بالكونفدرالية

MENAFN - Youm7) يلتقى اليوم الأربعاء، الفريق الأول بنادى الزمالك لمواجهة نظيره ساجرادا الأنجولى بالجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المتوقع أن يجرى معتمد جمال بعض التعديلات على تشكيل الفريق الذى سيخوض به مواجهة ساجرادا، خاصة وإن المباراة ستكون خارج الديار ولها حسابات مختلفة، وسيعمل معتمد جمال على تأمين منطقة وسط الملعب بشكل مكثف مع الاعتماد على سرعات الهجوم.

ومن المتوقع أن يخوض معتمد جمال المباراة بتشكيل مكون من ..

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع: محمد عبد الشافى – حمزة المثلوثى - عمر جابر- محمد عبدالغني

خط الوسط: يوسف أوباما - نبيل عماد دونجا – عمرو السيسي

خط الهجوم: شيكابالا -

سيف الجزيرى -

أحمد سيد زيزو