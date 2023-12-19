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كولر يجرى تعديلات على تشكيل الأهلى فى مباراة البرونزية بمونديال الأندية

12/19/2023 11:24:49 PM
(MENAFN- Youm7) استقر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على إجراء تعديلات على تشكيل فريقه في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، في ظل رغبته في منح الفرصة لبعض اللاعبين وإراحة عددا من اللاعبين الأساسيين قبل المشاركة في كأس السوبر المصري بالإمارات نهاية الشهر الجاري.



ويفكر كولر في منح الفرصة لأكثر من لاعب في فريق الأهلي مثل محمد مجدي أفشة وعمرو السولية وطاهر محمد طاهر ورامي ربيعة واليو ديانج وكريم الدبيس، مع إراحة عدد من اللاعبين الأساسيين مثل محمود كهربا ومروان عطية ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني وحسين الشحات وبيرسي تاو.














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