كولر يجرى تعديلات على تشكيل الأهلى فى مباراة البرونزية بمونديال الأندية

(MENAFN
- Youm7) استقر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على إجراء تعديلات على تشكيل فريقه في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، في ظل رغبته في منح الفرصة لبعض اللاعبين وإراحة عددا من اللاعبين الأساسيين قبل المشاركة في كأس السوبر المصري بالإمارات نهاية الشهر الجاري.
ويفكر كولر في منح الفرصة لأكثر من لاعب في فريق الأهلي مثل محمد مجدي أفشة وعمرو السولية وطاهر محمد طاهر ورامي ربيعة واليو ديانج وكريم الدبيس، مع إراحة عدد من اللاعبين الأساسيين مثل محمود كهربا ومروان عطية ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني وحسين الشحات وبيرسي تاو.
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