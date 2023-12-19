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معتمد جمال يطالب لاعبى الزمالك بأهداف مبكرة أمام ساجرادا

12/19/2023 11:24:49 PM
(MENAFN- Youm7) عقد معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين شهدت حديثا مطولا حول أهمية مباراة ساجرادا الأنجولى، وضرورة تحقيق الفوز لوضع قدماً في الدور المقبل من البطولة، موضحاً لهم عدم وجود بديل عن الفوز خلال مباراة بطل أنجولا، مشيراً إلى ضرورة الحفاظ على نفس الوتيرة التي يسير بها الفريق خلال الفترة الأخيرة بمباريات أفريقيا



وشدد معتمد جمال على لاعبي فريقه بعدم الوقوع فى الأخطاء وطالبهم بالتركيز الشديد طوال الـ 90 دقيقة، والعمل على تسجيل أهداف مبكرة ، وإحباط عزيمة الفريق الأنجولى،
منذ انطلاقة اللقاء، الأمر الذى تفهمه نجوم القلعة البيضاء ووعدوا مدربهم بتنفيذ تعليماته فى المباراة.



وحرص جمال على معالجة سلبيات لاعبى الفريق مطالبهم بتنفيذ تعليماته في الملعب، واستغلال أنصاف الفرص والالتزام بالأدوار الدفاعية المكلفين من أجل الحفاظ على التوازن في الملعب، مشدداَ عليهم بضرورة مراجعة أخطائهم في المباريات الماضية والتعلم منها من أجل العمل على تلاشيها.












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