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غارات جوية وقصف مدفعي للاحتلال على جنوب لبنان والمقاومة تنعي قتيلين وتستهدف مواقعه

12/19/2023 11:24:45 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 19 - 12 (كونا) -- واصلت طائرات ومدفعية جيش الاحتلال الاسرائيلي اليوم الثلاثاء قصف جنوب لبنان حيث أدت العمليات العسكرية الى سقوط قتيلين للمقاومة التي ردت باستهداف مواقع الاحتلال في فلسطين المحتلة.
وقالت (الوكالة الوطنية للاعلام) اللبنانية إن الطائرات الحربية التابعة لجيش الاحتلال الاسرائيلي شنت غارات على منطقة (اللبونة) وعلى أطراق بلدات (الجبين وشيحين وطيرحرفا) كما أغارت طائرات الاحتلال المسيرة بالصواريخ على أطراف بلدات (مارون الراس والناقورة وعلما الشعب) وعلى (جبل اللبونة).
واضافت الوكالة ان قوات الاحتلال قصفت بالقذائف الفوسفورية اطراف بلدات (بليدا ومحيبيب وحولا ومركبا والخيام).
وذكرت ان جيش الاحتلال قصف بقذائف المدفعية اطراف بلدات (ديرميماس وكفركلا ووادي السلوقي ورميش ومروحين وعيترون وراميا وبني حيان وحمامص والطيبة والعويضة ورب ثلاثين).
واشارت الى ان دبابة (ميركافا) لجيش الاحتلال أطلقت قذائف مباشرة باتجاه بلدة (يارون) في حين أدى انفجار صاروخ اعتراضي في أجواء مدينة (بنت جبيل) وسقوط اجزاء منه الى تعرض شخصين لاصابات طفيفة.
من جهة اخرى نقلت (الوكالة الوطنية للاعلام) اللبنانية بيانا اصدرته "المقاومة" نعت فيه عنصرين من "مقاليها" قتلا في مواجهة جيش الاحتلال الاسرائيلي في جنوب لبنان.
واضافت في بيانات لاحقة ان "مقاتليها" استهدفوا موقع (المطلة) بالاسلحة المناسبة وحققوا فيه اصابات مباشرة.
وذكرت ان "المقاومة" قصفت دبابة (ميركافا) للاحتلال قرب موقع (المالكية) بالاسلحة المباشرة ما أدى الى تدميرها ومقتل وجرح من كان فيها. (النهاية) ك ب ش / ر ج

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