غارات جوية وقصف مدفعي للاحتلال على جنوب لبنان والمقاومة تنعي قتيلين وتستهدف مواقعه

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- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 19 - 12 (كونا) -- واصلت طائرات ومدفعية جيش الاحتلال الاسرائيلي اليوم الثلاثاء قصف جنوب لبنان حيث أدت العمليات العسكرية الى سقوط قتيلين للمقاومة التي ردت باستهداف مواقع الاحتلال في فلسطين المحتلة.
وقالت (الوكالة الوطنية للاعلام) اللبنانية إن الطائرات الحربية التابعة لجيش الاحتلال الاسرائيلي شنت غارات على منطقة (اللبونة) وعلى أطراق بلدات (الجبين وشيحين وطيرحرفا) كما أغارت طائرات الاحتلال المسيرة بالصواريخ على أطراف بلدات (مارون الراس والناقورة وعلما الشعب) وعلى (جبل اللبونة).
واضافت الوكالة ان قوات الاحتلال قصفت بالقذائف الفوسفورية اطراف بلدات (بليدا ومحيبيب وحولا ومركبا والخيام).
وذكرت ان جيش الاحتلال قصف بقذائف المدفعية اطراف بلدات (ديرميماس وكفركلا ووادي السلوقي ورميش ومروحين وعيترون وراميا وبني حيان وحمامص والطيبة والعويضة ورب ثلاثين).
واشارت الى ان دبابة (ميركافا) لجيش الاحتلال أطلقت قذائف مباشرة باتجاه بلدة (يارون) في حين أدى انفجار صاروخ اعتراضي في أجواء مدينة (بنت جبيل) وسقوط اجزاء منه الى تعرض شخصين لاصابات طفيفة.
من جهة اخرى نقلت (الوكالة الوطنية للاعلام) اللبنانية بيانا اصدرته "المقاومة" نعت فيه عنصرين من "مقاليها" قتلا في مواجهة جيش الاحتلال الاسرائيلي في جنوب لبنان.
واضافت في بيانات لاحقة ان "مقاتليها" استهدفوا موقع (المطلة) بالاسلحة المناسبة وحققوا فيه اصابات مباشرة.
وذكرت ان "المقاومة" قصفت دبابة (ميركافا) للاحتلال قرب موقع (المالكية) بالاسلحة المباشرة ما أدى الى تدميرها ومقتل وجرح من كان فيها. (النهاية) ك ب ش / ر ج
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