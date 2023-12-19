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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الثلاثاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

12/19/2023 11:24:41 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - أعضاء مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة يقفون دقيقة صمت حدادا على وفاة سمو أمير دولة الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه.

عمان - في مشهد يعكس مشاعر الأخوة والوفاء لفقيد دولة الكويت سمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح مجموعات شعبية أردنية تبادر بغرس 100 شجرة حدادا على رحيل سموه طيب الله ثراه. (النهاية) ر ج

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