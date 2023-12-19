موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الثلاثاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

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- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - أعضاء مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة يقفون دقيقة صمت حدادا على وفاة سمو أمير دولة الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه.
عمان - في مشهد يعكس مشاعر الأخوة والوفاء لفقيد دولة الكويت سمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح مجموعات شعبية أردنية تبادر بغرس 100 شجرة حدادا على رحيل سموه طيب الله ثراه. (النهاية) ر ج
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