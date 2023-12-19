ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية 400 نقطة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 20 كانون الأول (بترا)- ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية الليلة الماضية، نحو 416 نقطة، وارتفع سعر النفط الخام الأميركي (وست تكساس) دولارا واحد ليصل إلى 73 دولارا للبرميل الواحد.
كما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي أمس الثلاثاء 251 نقطة ليصل إلى 37557 نقطة، ومؤشر (نازداك) الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 98 نقطة ليصل إلى 15003 نقطة، وكذلك ارتفع مؤشر (S&P500) 27 نقطة ليصل إلى 4768 نقطة، وارتفع مؤشر (رسل 2000)، أيضا، وهو مؤشر الشركات لرؤوس الأموال الصغيرة، 40 نقطة ليصل إلى 2023 نقطةـ
-- (بترا)
م د/ف ج
20/12/2023 06:30:17
MENAFN19122023000117011021ID1107630270
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