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ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية 400 نقطة

12/19/2023 11:24:34 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك 20 كانون الأول (بترا)- ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية الليلة الماضية، نحو 416 نقطة، وارتفع سعر النفط الخام الأميركي (وست تكساس) دولارا واحد ليصل إلى 73 دولارا للبرميل الواحد.
كما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي أمس الثلاثاء 251 نقطة ليصل إلى 37557 نقطة، ومؤشر (نازداك) الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 98 نقطة ليصل إلى 15003 نقطة، وكذلك ارتفع مؤشر (S&P500) 27 نقطة ليصل إلى 4768 نقطة، وارتفع مؤشر (رسل 2000)، أيضا، وهو مؤشر الشركات لرؤوس الأموال الصغيرة، 40 نقطة ليصل إلى 2023 نقطةـ
-- (بترا)
م د/ف ج
20/12/2023 06:30:17

MENAFN19122023000117011021ID1107630270

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