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مجلس الأمن يؤجل التصويت على مشروع قرار بشأن غزة للمرة الرابعة

12/19/2023 11:24:34 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك 20 كانون الأول (بترا)- أجيل مجلس الأمن الدولي الجلسة التي كان من المقرر عقدها الليلة الماضية للتصويت على مشروع قرار بشأن غزة تقدمت به الإمارات العربية المتحدة إلى اليوم الاربعاء.
وهذه هي المرة الرابعة التي يؤجل التصويت على مشروع القرار منذ يوم الاثنين.
وكان النص الأصلي يدعو لوقف عاجل ومستدام "للأعمال العدائية" للسماح بوصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين في قطاع غزة، بشكل آمن ودون عوائق، إلا أنه عدلت كلمة "وقف" واستبدالها بـــــ كلمة"تعليق" كي يمرر القرار.
ويؤكد مشروع القرار من جديد التزامات أطراف النزاع بموجب القانون الإنساني الدولي فيما يتعلق بتقديم المساعدة الإنسانية".
كما يطالب، بالسماح وتسهيل وتمكين التسليم الفوري والآمن ودون عوائق، للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع وبشكل مباشر للسكان المدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء قطاع غزة.
ويطالب النص بتسهيل دخول وتوزيع المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء قطاع غزة "برا وبحرا وجوا"، ودعم حل الدولتين وتوحيد قطاع غزة والضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية، وتنفيذ القرار 2712 (2023) بالكامل، ويطلب من الأمين العام تقديم تقرير كتابي إلى المجلس خلال خمسة أيام عمل من اعتماد هذا القرار وبشأن تنفيذ القرار 2712 (2023)، وكل 30 يومًا بعد ذلك.
--(بترا)
م د/ ف ج
20/12/2023 06:22:14

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