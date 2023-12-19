أجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق اليوم وارتفاع طفيف غدًا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 20 كانون الأول (بترا)-تغطي سماء المملكة اليوم الأربعاء، كميات من الغيوم العالية، مع أجواء باردة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، بينما تكون معتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، كما تسود رياح جنوبية شرقية تزيد من الشعور بالبرودة تتراوح سرعتها بين (25-35) كم/ساعة على اختلاف المناطق.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الخميس، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع استمرار الأجواء الباردة نسبيا في أغلب مناطق المملكة والمعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، وتسود رياح جنوبية شرقية تتراوح سرعتها بين (20-30) كم/ساعة.

وتنخفض درجات الحرارة الجمعة، وتزداد نسبة الرطوبة وتكون الأجواء باردة نسبياً بوجه عام ، كما تظهر الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، ومع ساعات المساء والليل تتحول الأجواء إلى باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة، وتهطل -بإذن الله- زخات من المطر في شمال المملكة قد تمتد في ساعات متأخرة من الليل إلى أجزاء من المناطق الوسطى، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتوالي درجات الحرارة انخفاضها السبت، وتكون الأجواء باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة مع هطول زخات من المطر بين الحين والآخر في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة تتراوح سرعتها بين (30-40)كم/ساعة تثير الغبار لفترات محدودة في المناطق الصحراوية ، ومع ساعات الليل تزداد برودة الطقس وتنحصر فرصة هطول المطر في المناطق الشمالية من المملكة ، مع بقاء الرياح شمالية غربية معتدلة في أغلب المناطق تبقى نشطة أحيانا في المرتفعات الشمالية العالية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 15 - 8 درجات مئوية، وفي غرب عمان 13 - 6، وفي المرتفعات الشمالية 12 - 7 وفي مرتفعات الشراة 13 - 6 وفي مناطق البادية 16 - 7 وفي مناطق السهول 15 - 8, وفي الأغوار الشمالية 23 - 12، وفي الأغوار الجنوبية 25 - 15، وفي البحر الميت 23 - 14، وفي خليج العقبة 24 - 15 درجة مئوية.

-- (بترا)

م ح/ف ج

20/12/2023 06:09:40

