هرتسوغ: أرسلنا رئيس الموساد إلى أوروبا لإعادة تفعيل الهدنة

هرتسوغ: أرسلنا رئيس الموساد إلى أوروبا لإعادة تفعيل الهدنة
التاريخ
12/19/2023 11:24:33 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 19 كانون الأول (بترا)- قال الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، مساء اليوم الثلاثاء، إن بلاده أرسلت رئيس جهاز الموساد ديفيد برنيع، مرتين إلى أوروبا لإعادة تفعيل الهدنة الإنسانية لتحرير الأسرى الإسرائيليين.
من جهته، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد لقائه بعض عائلات الأسرى في غزة، إنه ملتزم شخصيا بإعادتهم جميعا ولن يدخر أي جهد في هذه القضية.
--(بترا)
رصد / ف ق/ب ع/ هـ ح
19/12/2023 23:57:14
MENAFN19122023000117011021ID1107630266
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