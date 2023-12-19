هرتسوغ: أرسلنا رئيس الموساد إلى أوروبا لإعادة تفعيل الهدنة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 19 كانون الأول (بترا)- قال الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، مساء اليوم الثلاثاء، إن بلاده أرسلت رئيس جهاز الموساد ديفيد برنيع، مرتين إلى أوروبا لإعادة تفعيل الهدنة الإنسانية لتحرير الأسرى الإسرائيليين.

من جهته، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد لقائه بعض عائلات الأسرى في غزة، إنه ملتزم شخصيا بإعادتهم جميعا ولن يدخر أي جهد في هذه القضية.

--(بترا)

رصد / ف ق/ب ع/ هـ ح

19/12/2023 23:57:14