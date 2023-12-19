12 شهيدا في غارة إسرائيلية على منزل غربي خان يونس

12 شهيدا في غارة إسرائيلية على منزل غربي خان يونس
التاريخ
12/19/2023 11:24:32 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 19 كانون الأول (بترا)- قالت وسائل إعلام محلية في قطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء، إن غارة إسرائيلية استهدفت منزلا غربي خان يونس، جنوبي قطاع غزة، خلّفت 12 شهيدا وعددا من المصابين.
وقال وسائل الإعلام في غزة إن عدد الشهداء في القصف الذي استهدف منزلين في رفح هذه الليلة ارتفع إلى 19 شهيدا.
--(بترا)
رصد / ف ق/ هـ ح
19/12/2023 23:58:57
MENAFN19122023000117011021ID1107630265
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