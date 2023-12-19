12 شهيدا في غارة إسرائيلية على منزل غربي خان يونس

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 19 كانون الأول (بترا)- قالت وسائل إعلام محلية في قطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء، إن غارة إسرائيلية استهدفت منزلا غربي خان يونس، جنوبي قطاع غزة، خلّفت 12 شهيدا وعددا من المصابين.

وقال وسائل الإعلام في غزة إن عدد الشهداء في القصف الذي استهدف منزلين في رفح هذه الليلة ارتفع إلى 19 شهيدا.

--(بترا)

رصد / ف ق/ هـ ح

19/12/2023 23:58:57