156مليون دولار عالميا لفيلم مارتن سكورسيزى Killers Of The Flower Moon

MENAFN - Youm7) حقق فيلم Killers of the Flower Moon ، للمخرج العالمى مارتن سكورسيزى إيرادات وصلت إلى 156 مليونًا و 118ألف دولار فى شباك التذاكر العالمى منذ طرحه يوم 20 أكتوبر الماضى، العمل من إنتاج شركة Parmount Pictures.

وأنقسمت إيرادات الفيلم بين 67 مليونًا و118ألف دولار فى شباك التذاكر الأمريكى، و89 مليون دولار فى شباك التذاكر العالمى.

فيلم Killers of the Flower Moon الجديد بعتبر من أهم أفلام العام الذى يشارف على الانتهاء، وذلك يرجع إلى قصة العمل التى تتمحور حول قصة السكان الأصليين فى أمريكا.

كما أن فيلم Killers of the Flower Moon الجديد هو التعاون السابع بين ليوناردو دى كابريو ومارتن سكورسيزى، وحصل على 9 دقائق من التصفيق بعد عرضه لأول مرة خلال مهرجان كان السينمائى.

فيلم Killers of the Flower Moon وصلت مدته إلى 3 ساعات و26 دقيقة، وبلغت ميزانيته 200 مليون دولار، ويحكى العمل قصة واقعية عن الجشع والقتل، ويجسد فيه ليوناردو دي كابريو وليلي جلادستون دور محققين في جريمة قتل تضمنت مقتل أفراد من قبيلة أوسيدج في أوكلاهوما.

واستنادًا إلى كتاب ديفيد جران الأكثر مبيعًا والذي نال استحسانًا واسع النطاق، تدور أحداث فيلم Killers of the Flower Moon في أوكلاهوما في عشرينيات القرن العشرين، ويصور القتل المتسلسل لأعضاء من قبيلة أوسيدج الغنية بالنفط، وهي سلسلة من الجرائم الوحشية التي أصبحت تُعرف باسم عهد الإرهاب.



