جريتا جيرويج: أمى رفضت حصولى على دمية Barbie فى طفولتى

MENAFN - Youm7) اعترفت المخرجة العالمية جريتا جيرويج مخرجة فيلم Barbie الذى حقق نجاحا كبيرا سواء على مستوى شباك التذاكر أو في الحصول على ترشيحات مختلفة للجوائز، بأنها لم تكن مسموحة لها الحصول على دمى باربي في طفولتها، وبحسب المخرجة، كانت والدتها في البداية ضد الفكرة لأنها عززت الصور النمطية الأنثوية.

وكشفت جيرويج عن الأمر في أحدث حوارتها حيث أكدت قائلة: "لم تكن أمي تحب باربي، كانت تقول مثل بعض الأمهات: "لا أعرف إذا كان هذا مثالًا جيدًا للأنوثة"، وكانت أقل حماسًا بشأن حصولى على دمية".

جريتا جيرويج





وتابعت جيرويج قائلة: "لكنني حصلت على تقليد من فتيات الحي الذي نشأت فيه، ولذا حصلت على الكثير من الدمى المحبوبة مسبقًا"، وأكدت أن والدتها اشترت لها في النهاية دمية في عيد الميلاد.

وأنهت جيرويج حديثها قائلة:“على الرغم من أن والدتي سأعطيها الفضل لكل ما انا عليه الان، ألا أنها رضخت في النهاية لطلبى أعطتنى دمية مناسبة، ثم دمرتها أنا".

حصل الفيلم على تعليقات إيجابية إلى حد كبير والعمل من إخراج جريتا جيرويج، وكتب جوزيف ديكلماير من موقع سكرين رانت "الفيلم فاجأتني وأعني ذلك بأفضل طريقة ممكنة، الفيلم مضحك ومبهج وذكي للغاية".

من بين الآخرين الذين أشادوا بالفيلم كان جيمي جيراك من ComicBook، الذي قال: لقد تجاوزت جريتا جيرويج توقعاتي بطريقة ما، وأعطى رايان جوسلينج ترشيحًا لجائزة الأوسكار، أنا جاد للغاية".

وتمت الإشادة بفيلم Barbie أيضًا لكونه "ذكيًا وصادقًا وممتعًا" بالإضافة إلى أنه "مرح ورائع ومضحك"، حيث قالت كاتسي ستيفان من Variety أن روبي وجوسلينج "وُلدا لعب أدوار باربي وكين".

أحداث فيلم Barbie تدور فى قالب من الكوميديا، حيث شوهدت باربى "مارجو" وهى تستمتع مع ريان كين فى عالم حقيقى مستوحى من عالم باربى - يطلق عليه اسم باربى لاند - حيث توجد العديد من المواقف للدمى الشهيرة، ومن بطولة مارجو روبى وريان جوسلينج فى دور باربى وكين على التوالي.



