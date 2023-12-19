وصفات طبيعية لتفتيح منطقة حول الفم.. من الليمون لعصير البطاطس

MENAFN - Youm7) تواجه المرأة أحياناً مشكلة المناطق الداكنة حول الفم، والتي تتسبب في شعورها بالإحراج أمام الآخرين، لذلك تبحث عن الطرق التي تساعدها على توحيد لون بشرتها، ولهذا نستعرض في التقرير، وصفات طبيعية لتفتيح منطقة حول الفم، وفقاً لما ذكره موقع "bebodywise".





وصفات طبيعية لتفتيح منطقة حول الفموصفة الليمون لتفتيح منطقة حول الفم

يساعد عصير الليمون ، على زيادة إنتاج الكولاجين، وهو مفيد لصحة الجلد ويحتوي على خصائص تبييض للبشرة، ويقلل البقع الداكنة، وذلك من خلال قطع الليمونة إلى نصفين وأخذ كل نصف وفركه بلطف حول الفم لمدة تتراوح مابين 10 إلى 15 دقيقة، ثم غسل الوجه بالماء.

طرق طبيعية لتفتيح منطقة الفم





وصفة دقيق الشوفان لتفتيح منطقة حول الفم

يساعد دقيق الشوفان على تقليل التصبغ وذلك من خلال تحضير خليط متساوى من دقيق الشوفان وعصير الطماطم وزيت الزيتون، وفرك الوجه بالخليط لعدة دقائق، ثم غسل الوجه بالماء البارد.

طرق لتفتيح منطقة الفم





وصفة عصير البطاطس لتفتيح منطقة حول الفم

وللحصول على بشرة صحية ومشرقة والتخلص من البقع الداكنة، ينصح بتحضير حبتين من البطاطس متوسطة الحجم؛ وقطعهم إلى نصفين، وتدليك كل نصف بمنطقة حول الفم بلطف ثم الانتظار لمدة 20 دقيقة، وغسل الوجه بالماء البارد.

وصفات طبيعية لتفتيح منطقة حول الفم





وصفة جل الصبار لتفتيح منطقة حول الفم

يساعد جل الصبار على تقليل فرط التصبغ، وترطيب البشرة وذلك من خلال وضع جل الصبار على منطقة حول الفم وتركها حتى تجف ثم غسل الوجه بالماء.





وصفة عصير البصل لتفتيح منطقة حول الفم

يساعد عصير البصل على تفتيح البشرة، والتخلص من علامات الشيخوخة

مثل التجاعيد والخطوط الدقيقة، وذلك من خلال تحضير عصير البصل وغمس كرة قطنية في العصير ووضعها على الوجه وتركه حتى يجف ثم غسل الوجه بالماء .