وصفات طبيعية لتفتيح منطقة حول الفم.. من الليمون لعصير البطاطس

(MENAFN
- Youm7) تواجه المرأة أحياناً مشكلة المناطق الداكنة حول الفم، والتي تتسبب في شعورها بالإحراج أمام الآخرين، لذلك تبحث عن الطرق التي تساعدها على توحيد لون بشرتها، ولهذا نستعرض في التقرير، وصفات طبيعية لتفتيح منطقة حول الفم، وفقاً لما ذكره موقع "bebodywise".
وصفات طبيعية لتفتيح منطقة حول الفم
وصفة الليمون لتفتيح منطقة حول الفم
يساعد عصير الليمون ، على زيادة إنتاج الكولاجين، وهو مفيد لصحة الجلد ويحتوي على خصائص تبييض للبشرة، ويقلل البقع الداكنة، وذلك من خلال قطع الليمونة إلى نصفين وأخذ كل نصف وفركه بلطف حول الفم لمدة تتراوح مابين 10 إلى 15 دقيقة، ثم غسل الوجه بالماء.
طرق طبيعية لتفتيح منطقة الفم
وصفة دقيق الشوفان لتفتيح منطقة حول الفم
يساعد دقيق الشوفان على تقليل التصبغ وذلك من خلال تحضير خليط متساوى من دقيق الشوفان وعصير الطماطم وزيت الزيتون، وفرك الوجه بالخليط لعدة دقائق، ثم غسل الوجه بالماء البارد.
طرق لتفتيح منطقة الفم
وصفة عصير البطاطس لتفتيح منطقة حول الفم
وللحصول على بشرة صحية ومشرقة والتخلص من البقع الداكنة، ينصح بتحضير حبتين من البطاطس متوسطة الحجم؛ وقطعهم إلى نصفين، وتدليك كل نصف بمنطقة حول الفم بلطف ثم الانتظار لمدة 20 دقيقة، وغسل الوجه بالماء البارد.
وصفات طبيعية لتفتيح منطقة حول الفم
وصفة جل الصبار لتفتيح منطقة حول الفم
يساعد جل الصبار على تقليل فرط التصبغ، وترطيب البشرة وذلك من خلال وضع جل الصبار على منطقة حول الفم وتركها حتى تجف ثم غسل الوجه بالماء.
وصفة عصير البصل لتفتيح منطقة حول الفم
يساعد عصير البصل على تفتيح البشرة، والتخلص من علامات الشيخوخة
مثل التجاعيد والخطوط الدقيقة، وذلك من خلال تحضير عصير البصل وغمس كرة قطنية في العصير ووضعها على الوجه وتركه حتى يجف ثم غسل الوجه بالماء .
MENAFN19122023000132011024ID1107630257
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.