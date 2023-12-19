4 خطوات لإزالة بقع الشحوم من الجينز.. انقذيه بدل ما ترميه

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- Youm7) إزالة بقع الشحوم أو الزيوت من الملابس، وبخاصة من الجينز، يمكن أن يكون تحديًا، ومع ذلك، هناك بعض الطرق التي يمكن تجربتها للتخلص من تلك البقع، خاصة أن تناثر الشحوم على الجينز المفضل لديك قد يؤدي إلى إفساد يومك أو إطلالتك المفضلة. وبحسب موقع "homedit" إليك بعض الخطوات للتخلص من البقع الدهني على الجينز.
1-
مسح الشحوم بمنشفة ورقية
عليك أن تقوم بخلع الجينز الخاص بك ومسح الشحوم بالمنشفة الورقية وسيساعد ذلك في إزالة أكبر قدر ممكن.
2- رش كمية كبيرة من صودا الخبز على البقعة وتركها
تساعد صودا الخبز على امتصاص المزيد من الزيت، وبعد رش صودا الخبز وتركه قم بإزالته بعد مرور ساعتين من الزمن بواسطة المكنسة الكهربائية.
3- فرك بقعة الشحم بصابون الأطباق وغسلها بالماء البارد
يتم وضع عدة قطرات من صابون الأطباق المضاد للدهون على البقعة وفركها بحركة دائرية إلى أن تصبح رغوة. بعد ذلك يتم وضع الجينز في الغسالة وغسله بمنظف الغسيل العادي ويتم وضعه على الدورة الباردة.
4- تعليق الجينز حتى يجف
قم بتعليق الجينز الخاص بك حتى يجف، ولا يتم استخدام المجفف حتى يتم التأكد من اختفاء البقعة.
إذا لم تزل البقعة بالكامل، قم بتكرار تلك الخطوات من 2 إلى 4 مرات، حيث يتم استعادة الجينز إلى حالته الطبيعية عن طريق غسله من 2 إلى 3 غسلات حسب درجة الخطورة.
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