Wednesday, 20 December 2023 08:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


4 خطوات لإزالة بقع الشحوم من الجينز.. انقذيه بدل ما ترميه

12/19/2023 11:24:19 PM
(MENAFN- Youm7) إزالة بقع الشحوم أو الزيوت من الملابس، وبخاصة من الجينز، يمكن أن يكون تحديًا، ومع ذلك، هناك بعض الطرق التي يمكن تجربتها للتخلص من تلك البقع، خاصة أن تناثر الشحوم على الجينز المفضل لديك قد يؤدي إلى إفساد يومك أو إطلالتك المفضلة. وبحسب موقع "homedit" إليك بعض الخطوات للتخلص من البقع الدهني على الجينز.



1-
مسح الشحوم بمنشفة ورقية
عليك أن تقوم بخلع الجينز الخاص بك ومسح الشحوم بالمنشفة الورقية وسيساعد ذلك في إزالة أكبر قدر ممكن.



2- رش كمية كبيرة من صودا الخبز على البقعة وتركها
تساعد صودا الخبز على امتصاص المزيد من الزيت، وبعد رش صودا الخبز وتركه قم بإزالته بعد مرور ساعتين من الزمن بواسطة المكنسة الكهربائية.



3- فرك بقعة الشحم بصابون الأطباق وغسلها بالماء البارد
يتم وضع عدة قطرات من صابون الأطباق المضاد للدهون على البقعة وفركها بحركة دائرية إلى أن تصبح رغوة. بعد ذلك يتم وضع الجينز في الغسالة وغسله بمنظف الغسيل العادي ويتم وضعه على الدورة الباردة.



4- تعليق الجينز حتى يجف
قم بتعليق الجينز الخاص بك حتى يجف، ولا يتم استخدام المجفف حتى يتم التأكد من اختفاء البقعة.



إذا لم تزل البقعة بالكامل، قم بتكرار تلك الخطوات من 2 إلى 4 مرات، حيث يتم استعادة الجينز إلى حالته الطبيعية عن طريق غسله من 2 إلى 3 غسلات حسب درجة الخطورة.














MENAFN19122023000132011024ID1107630256

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث